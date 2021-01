Coronavirus : une application de suivi des personnes vaccinées près de Montpellier

Suite à l'autorisation donnée par l'ARS Occitanie , la clinique du Parc à Castelnau-le-Lez (Hérault) a ouvert un centre de vaccination à destination de toute personne volontaire éligible à la vaccination. Pour l'instant il s'agit des personnes âgées de plus de 75 ans et des personnes fragiles. Une fois vaccinée, chaque patient se voit proposer l'utilisation d'une application de suivi appelée Domicovid. La clinique a déployé cette appli en partenariat avec la société Move In Med, implantée à Baillargues (Hérault).

C'est une première en Occitanie "Notre volonté est d'accompagner celles et ceux qui souhaitent se faire vacciner et qui sont inquiets des risques possibles. On s'est dit on va proposer cet outil pour les rassurer, leur permettre d'évaluer leur état de santé" explique Jérôme Saint-Léger directeur adjoint de la clinique du Parc.

Jerôme Saint Léger directeur adjoint de la clinique du Parc évoque l'objectif de cette application Copier

Un questionnaire quotidien

Cette application permet un suivi à distance durant trois jours pour voir si d'éventuels effets secondaires se produisent. La personne vaccinée répond quotidiennement à quelques questions sur son état de santé. Si l'application décèle l'apparition d'effets indésirables elle incite son utilisateur à contacter la clinique via une ligne dédiée 24h/24 afin de connaître la conduite à tenir.

"Les questions sont relatives à d'éventuelles douleurs, rougeurs autour du point d'injection, des mots de tête, des frissons, de la fièvre. En fonction des réponses données, l'application indique à la personne si ces symptômes sont normaux ou s'il faut contacter la clinique."

Jérôme Saint Léger explique le fonctionnement de l'application Copier

L'utilisation de cette application va aussi être proposée au centre de vaccination de la clinique du Pic Saint-Loup à Saint-Clément-de-Rivière (Hérault) qui appartient aussi au groupe Clinipole.