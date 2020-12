Covid-19 : une Ardéchoise ressent des symptômes depuis neuf mois

"C'est comme une marée, ça va et ça vient", témoigne Marie, mère de famille de 43 ans qui habite la montage ardéchoise. En mars, elle et sa famille contractent le coronavirus. Des mois plus tard, elle est la seule à ressentir encore des symptômes.

En France, on n'en parle pas. - Marie

Comme de nombreux malades, en mars, Marie a ressenti des maux de tête, des douleurs articulaires. Elle prend du paracétamol, pense aller mieux mais des mois plus tard, ce n'est pas le cas.

"Il y a des périodes où ça ne va pas du tout. Et puis un matin, on se lève et ça va très bien. On se dit que ça y est, c'est fini, raconte-t-elle. Ça dure un jour voire plus et puis à nouveau on retombe. Les symptômes reviennent avec la fatigue et les douleurs".

La difficulté d'être pris en charge

Une association s'est créée en France pour regrouper ces malades de longue durée : AprèsJ20 Covid Long France. Des témoignages comme celui de Marie, il y en a plein. "Mais les médecins n'ont pas encore toute la connaissance scientifique", explique l'Ardéchoise.

Il a fallu des mois pour qu'un diagnostic tombe enfin. Des mois après avoir contracté le virus, elle attend encore des analyses médicales. Même si elle dit rester positive, cette maman sportive a une vie bouleversée : "J'ai marché une fois deux kilomètres, ce qui n'est rien pour moi. C'est une erreur que je n'aurais pas dû faire car le lendemain j'avais les jambes aussi lourdes que des poteaux".

Elle estime surtout être un peu oubliée par les pouvoirs publics : "En France on n'en parle pas du tout. Et la population est concentrée sur le nombre de morts. On oublie qu'il y a des gens qui ressentent des symptômes pendant des mois".

Jamais hospitalisée mais toujours malade, elle espère malgré tout aller mieux bientôt. L'hôpital de Tourcoing, dans le Nord, va mener une étude sur un millier de ces malades au long cours.