Covid-19 : une "bulle" de bien-être installée à l'hôpital de Strasbourg pour soulager les soignants

Voilà qui va - un peu- aider les soignants, en pleine cinquième vague de Covid et alors que le plan blanc a été déclenché aux hôpitaux universitaires de Strasbourg.

L'hôpital de Hautepierre vient en effet d'inaugurer une salle de bien-être pour son personnel. Cette "bulle" est accessible aux 5.000 agents du site pendant leurs pauses ou plus globalement aux 12.000 agents des HUS, quelle que soit leur profession. Elle est ouverte du mardi au vendredi de 11h à 18h.

Dans cet espace calme et apaisant, avec photo grandeur nature de la forêt sur les murs, panneaux anti-bruit, musique relaxante, ils peuvent pratiquer la cohérence cardiaque, la méditation ou avoir droit gratuitement à des séances d'ostéopathie, de kiné, de yoga, de qi gong. Grâce notamment au bénévolat de personnels des HUS diplômés dans ces domaines ou d'étudiants dans ces disciplines.

Dans la salle de relaxation de l'hôpital de Hautepierre à Strasbourg © Radio France - Antoine Balandra

L'envie de réaliser cet espace existait depuis longtemps mais le Covid a accéléré les choses raconte Claire Vélot-Lerou la DRH adjointe au CHU de Strasbourg : "On avait un projet social dans l'établissement et nous voulions proposer des espaces dédiés pour se reposer et prendre du temps pour soi. Ce projet là a vu une accélération nette dans le cadre de la crise du Covid avec la création en interne du dispositif "Covipsy", plébiscité par les professionnels hospitaliers qui ont beaucoup apprécié les activités de suivi par les médecins et les psychologues, mais aussi les activités de détente. Nous avons donc souhaité proposer l'ouverture d'un espace pérenne" explique la responsable.

Avant de poursuivre : "Aujourd'hui on a réussi à en faire un espace qui permet de venir en autonomie si on souhaite faire une micro sieste ou de la relaxation. Un espace en groupe pour le yoga ou le qi gong ou alors un espace où les élèves ostéopathes ou masseurs kiné proposent des soins gratuits à l'ensemble des personnels des HUS qui le souhaitent."

Des personnels très fatigués

Et si les choses sont allées plus vite avec l'arrivée de l'épidémie de Covid, c'est que les personnels sont depuis très sollicités. Et pour beaucoup, très très fatigués. Ce que confirme le docteur Mariam Roman, médecin du travail à l'hôpital de Strasbourg.

Des étudiants ostéopathes proposent des soins gratuits aux agents de l'hôpital de Strasbourg © Radio France - Antoine Balandra

"Le personnel depuis l'an dernier n'a pas arrêté. Ils étaient sur le pont tout le temps. Avec un épuisement, une fatigue. Ils ont l'impression que l'on va rester dans l'épidémie à vie. Juste à répondre aux urgences, cela les fatigue beaucoup. Tous les jours le nombre de personnes que l'on reçoit pour burn-out augmente. On est obligé de leur dire de s'arrêter. Il y a une saturation, une fatigue, mais ils n'osent pas trop partir, pour ne pas laisser leur équipe toute seule" explique la médecin. Selon elle, la salle de bien-être, la "bulle", est désormais indispensable.

"On avait besoin de ce lieu pour se retirer, pour souffler. L'idée était de pérenniser le dispositif "Covipsy" et donner cette sensation de bulle" dit Mariam Roman.

Cela m'a beaucoup relaxée, j'ai pris un peu de temps pour moi

Ce mardi, des personnels sont déjà venus tester la nouvelle salle. "On vit un quotidien très mouvementé, surtout en ce moment, mais cela m'a beaucoup relaxée, beaucoup détendue, j'ai pris un peu de temps pour moi" dit Elisabeth, la responsable du restaurant du personnel à Hautepierre.

Même sensation pour Esther, ASH à l'hôpital, chargée du nettoyage d'une unité. "On a beaucoup d'absentéisme, on est 5 sur 10, il faut donc toujours travailler un peu plus, alors qu'on est en difficulté physique déjà, c'est très compliqué" dit-elle avant de s'installer sur un canapé et de mettre un casque anti-bruit pour une séance de relaxation.

Le budget de cette salle de repos est d'environ 100.000 euros. Une autre bulle comme celle-ci va bientôt voir le jour au nouvel hôpital civil, dans le centre de Strasbourg. Le budget total est estimé à 260.000 euros, financé grâce à des dons et à du mécénat.

D'ailleurs ce budget n'est pas totalement bouclé. Si vous voulez aider les soignants, en cette période très difficile, vous pouvez toujours donner pour financer cette seconde bulle de repos. Il suffit pour cela de cliquer ici.