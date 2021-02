Covid 19 : une campagne de dépistage exceptionnelle dans les Hauts-de-Flandre et dans la Flandre intérieure

Des journées de dépistage de la COVID 19 sont organisées cette semaine en Flandres Intérieure et dans les Hauts-de-Flandre pour aller au plus près des habitants. Des tests qui viennent s'ajouter à l'offre déjà existante à Hazebrouck, Wormhout, Bailleul, Steenvoorde Renescure et Watten.

Pour faire face à la circulation active du coronavirus, des journées exceptionnelles de dépistage de la COVID 19 sont organisées cette semaine dans les Hauts-de-Flandre et en Flandres Intérieure. Des tests qui viennent en complément de l’offre habituelle. Des tests RT-PCR sont proposés à Hazebrouck, Wormhout, Bailleul, Steenvoorde, Renescrure et Watten. Ces tests sont gratuits et sans rendez-vous, pensez à vous munir de votre carte vitale et de votre pièce d'identité.

Concernant Renescure, les médiateurs « Lutte anti-covid » interviendront afin d’allier dans un même temps et sur un même lieu sensibilisation, tests et contact tracing. Les médiateurs proposeront ainsi aux participants des tests antigéniques nasopharyngés mais également un « contact tracing flash », sur place et immédiatement après le résultat du test antigénique, pour l’ensemble des personnes positives. Cette intervention rapide permettra de mettre en place sans attendre l’ensemble des mesures d’isolement pour les personnes positives et celles identifiées comme cas contacts ainsi qu'un accompagnement personnalisé pour conseiller les personnes dans l’application des mesures d’isolement, et dans l’application des gestes barrières au quotidien.

Lieux et horaires des dépistages

Hazebrouck

Rendez-vous ce mercredi 24 février de 9h à 17h à l'Espace Flandre Centre André Malraux 2 rue du Milieu à Hazebrouck.

Wormhout

Rendez-vous ce mercredi 24 février de 9h à 17h, Salle Robert Deldicque 1 rue Candaele Straete à Wormhout.

Bailleul

Rendez-vous ce mercredi 24 février et ce jeudi 25 février de 13h à 17h, Salle des fêtes 57 rue de Lille.

Steenvoorde

Rendez-vous ce jeudi 25 février de 9h à 17h, Salle des fêtes Rue de Verdun.

Renescure

Rendez-vous ce vendredi 26 février de 9h à 17h, Salle des fêtes Rue de Saint-Omer.

Watten

Rendez-vous ce vendredi 26 février de 9h à 17h, Salle Colette Besson 82 rue Millam.