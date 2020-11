Covid 19 :Une campagne de dépistage massif au CHL du Sud-Ouest Mayennais

Le Centre Hospitalier Local du Sud-Ouest Mayennais subit, de plein fouet, les effets de la "deuxième vague" de Covid-19. Deux patients hospitalisés ont été testés positifs, sur le site de Renazé, deux autres, également positifs, en provenance d'une autre structure. Treize résidents positifs, dont dix sur le site de Renazé et trois sur le site de Craon. Au total, ce sont 609 patients/résidents qui ont été testés.

Campagne de dépistage en cours

Pour faire face à la situation épidémiologique, au CHLSOM, et en respect des directives de l'ARS, une campagne de dépistage généralisé est en cours. La première phase a concerné tous les résidents et les professionnels contacts du site de Craon. Une campagne possible, grâce à la mobilisation des personnels du Centre Hospitalier, mais aussi des retraités et des médecins libéraux.

Les visites restent suspendues, pour tous les patients/résidents, jusqu'à l'arrivée des résultats.