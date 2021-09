Covid-19 : une campagne lancée pour faciliter la vaccination des collégiens et lycéens bas-rhinois

Les autorités sanitaires et l'Education nationale souhaitent faciliter la vaccination des jeunes de 12 à 18 ans (dans le Bas-Rhin, 72% des mineurs de plus de 12 ans ont déjà eu au moins une dose de vaccin contre le Covid - 19). Ils organisent donc des opérations de vaccination sur le temps scolaire.

Quand ils sont à proximité d'un centre de vaccination, les élèves se déplacent à pied ou en bus pour être piqués. Quand l'établissement scolaire est éloigné d'un centre, des équipes mobiles de professionnels de santé viennent directement dans les collèges et les lycées.

Douze élèves du collège Pasteur de Strasbourg ont compté parmi les premiers à être vaccinés sur leur temps scolaire. Ils ont effectué ce lundi après-midi à pied les quelques centaines de mètres entre leur établissement scolaire et le vaccinodrome situé à l'hôtel de la CEA à Strasbourg.

Le vaccin pour vivre plus normalement

La plupart des jeunes ont décidé de se vacciner (avec l'accord d'au moins un parent quand ils ont moins de 16 ans), pour avoir le passeport sanitaire et pouvoir "faire du sport" ou "sortir normalement".

Lucie a été un peu plus réticente que ses camarades. "Mes parents ne sont pas vaccinés, mais ils m'ont laissé le choix, explique la collégienne de 12 ans. J'avais peur des effets secondaires, mais j'ai quand même préféré le faire si on me demande le passeport sanitaire pour des sorties scolaire ou voir des amies".

Si elle a eu peur de la piqûre ("j'étais stressé, mais ça s'est bien passé"), Marwa était impatiente d'atteindre ses 12 ans et de se faire vacciner. "Le vaccin, c'est important pour se protéger et ne pas avoir une deuxième fois le covid, raconte-t-elle. Moi j'ai déjà eu le covid, j'avais mal à la tête et au ventre. Ma grand-mère a eu de graves problèmes aux poumons. Les docteurs nous ont dit de lui dire au revoir, mais heureusement elle est encore en vie".

Tous les lycées et collèges concernés avant les vacances scolaires

Les élèves des 163 collèges et lycées publics et privés du Bas-Rhin seront concernés au moins une fois par ces sessions de vaccination sur le temps scolaire, avant les vacances qui débutent le 23 octobre et si possible avant le 15 octobre, date à laquelle les tests de dépistage du coronavirus deviendront payants.

"L'an dernier, nous avons traité avec l'Education nationale je ne sais combien de fermetures de classes, avance le docteur Laure Pain de l'Agence régionale de Santé et responsable de la cellule Covid-19 dans le Bas-Rhin. Il faut que ça s'arrête, que ces jeunes puissent reprendre normalement le collège et le lycée. Le fait d'être vacciné diminue la circulation virale et grandement le risque de transmettre à des gens plus fragiles. C'est un effort collectif, en sachant qu' à partir de 12 ans, toutes les études montrent qu'il n'y a pas de problèmes pour la vaccination. C'est donc un plus pour ces enfants et pour leurs familles".