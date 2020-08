Covid 19 : une campagne massive de dépistage à Orléans et Saint Jean de la Ruelle

L'Agence Régionale de Santé en Centre Val de Loire met en place des centres de dépistage gratuits et sans rendez-vous à Orléans et Saint Jean de la Ruelle, dont certains seront opérationnels dès ce jeudi 13 août à la Source.Cela fait suite notamment à la découverte de plusieurs clusters familiaux.

L’agence régionale de santé en Centre-Val de Loire va organiser dès ce jeudi 13 août des opérations de dépistage gratuit, sans rendez-vous et sans ordonnance, à Orléans et Saint-Jean-de-la-Ruelle. Il s'agira de tests nasaux, type PCR. Cela fait suite à la découverte de plusieurs petits clusters ces derniers jours dans l'agglomération orléanaise.

Ces dépistages gratuits et sans ordonnance sont ouverts à tous, même aux non orléanais :

à Orléans, dans les locaux du dispensaire Porte Madeleine, 1 rue porte madeleine :

- le samedi 15 août 2020 de 10h à 18h

- du lundi 17 au samedi 22 août 2020 de 10 h à 18h

à Orléans-la-Source, dans les locaux du laboratoire MEDIBIOLab, 36 Avenue du Président John Kennedy : le jeudi 13 et le vendredi 14 août , le lundi 17 et le mardi 18 août de 13h à 18h

Un nouveau foyer épidémique après un mariage à la Source le week-end dernier

Selon nos informations, un nouveau "cluster" (foyer épidémique) a été découvert dimanche dernier dans le quartier d'Orléans La Source suite à un mariage, et l'Agence Régionale de Santé confirme que c'est un élément qui l'a amenée à programmer des dépistages dans ce quartier dès ce jeudi 12 août. "C'est un cluster qui commence à être conséquent" a dit l'ARS à France Bleu Orléans, sans préciser le nombre de personnes contaminées.

Sachant que d'autres petits clusters, liés soit à des rassemblements familiaux, soit à des rassemblements festifs de jeunes, avaient été recensés ces derniers jours à Orléans et St-Jean-de-la-Ruelle (une vingtaine de cas positifs). Plusieurs réunions ont été organisées ces derniers jours entre la préfecture du Loiret, l'agence régionale de santé et les collectivités de St-Jean-de-la-Ruelle et Orléans, le Centre hospitalier régional d'Orléans et plusieurs laboratoires d'analyses, afin d'organiser cette campagne.

D'autres sites de dépistage gratuit seront ouverts à la fin du mois

D’autres campagnes de dépistage gratuit, sans rendez-vous, seront proposées d’ici la fin du mois d’août en centre-ville d'Orléans, au centre commercial des Trois Fontaines et dans le quartier des Chaises à Saint Jean-de-la-Ruelle, indique l'ARS. Selon nos informations, les sites envisagés dans le centre-ville d'Orléans sont la place de Gaulle et les quais de Loire, afin de toucher un maximum de monde possible.

Comment vont se dérouler ces tests ?

Le dépistage consiste en un test virologique RT-PCR (prélèvement par voie nasale) qui permet de déterminer si la personne est porteuse du virus au moment du prélèvement. Le dépistage ne prend que cinq minutes. Les résultats seront communiqués sous 48 h. Les personnes qui viennent se faire tester doivent se munir de leur carte vitale, ou de leur attestation de sécurité sociale et/ou de leur pièce d’identité. Un masque est également nécessaire.

"Ces opérations visent à renforcer la connaissance du niveau de circulation du virus sur le département. Elles permettront, en cas de découverte d’un résultat positif, de déclencher la recherche d’éventuelles personnes contacts, de les alerter afin de mieux les protéger et ainsi casser les chaînes de transmission du virus. L’ARS Centre-Val de Loire et la préfecture du Loiret encouragent fortement la population à participer à ce dépistage gratuit qui est ouvert à toute personne à partir de 11 ans."