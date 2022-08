Covid-19 : une campagne mobile de dépistage à l'approche de la rentrée

Dès jeudi, la ville de Nice lance une campagne de dépistage mobile du Covid-19. Elle débute ce jeudi, et prendra fin le 31 août. À deux semaines de la rentrée scolaire, le but est avant tout de faire de la prévention. Sans rendez-vous, il sera possible d'aller se faire dépister partout à Nice.