Covid-19 : une centaine de pompiers de la Manche formés à la vaccination

Ce jeudi 8 avril, à la demande des services de l'Etat, une douzaine de pompiers de la Manche sont venus en renfort au centre de vaccination d'Avranches. Et ce vendredi, ils seront à Créances, où ils monteront une petite unité mobile de vaccination.

Nous sommes organisés pour pouvoir constituer six lignes de vaccination , être autonomes et déployer un potentiel de 800 à 1000 vaccinations par jour. Lorsqu'il n'est pas nécessaire de mettre en place un tel dispositif, on peut scinder ces lignes et venir renforcer les dispositifs existants, explique le lieutenant-colonel Guillaume Quétier, chef du groupement opérationnel du SDIS 50.

Un potentiel de 1000 vaccinations par jour

Outre les 162 médecins, infirmiers ou pharmaciens que compte le SDIS de la Manche, des pompiers, souvent des chefs d'agrès, sont formés pour pouvoir vacciner. Ils sont déjà une cinquantaine et une nouvelle formation aura lieu dans les prochains jours auprès de 50 pompiers supplémentaires.

C'est une formation de 3 heures, sur l'enseignement du cadre général de la vaccination et des mises en situation professionnelles sous l'égide d'un infirmier ou d'un médecin, explique le commandant Christophe Poisson, chef du groupement formation.

Les pompiers de la Manche ont testé leur dispositif la semaine dernière à Saint-Lô, en vaccinant une centaine de leurs collègues en moins d'une heure.

Pas d'impact sur l'opérationnel

Ces interventions, dans le cadre de la campagne de vaccination contre la Covid-19, n'ont pas de conséquence sur les autres activités, précise le SDIS.

"L'activité opérationnelle est un peu plus faible que d'habitude, c'est sans doute lié au confinement. Et d'autre part, ce sont des missions qui s'anticipent et elles ne se font pas au détriment de la réponse opérationnelle, que nous sommes capables de déployer."