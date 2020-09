Covid-19 : une classe fermée et dix animateurs d'un centre de loisirs placés en quatorzaine à Villemomble

Vendredi 28 août, un animateur du centre de loisirs "1,2,3 Soleil" de Villemomble (Seine-Saint-Denis) a été testé positif au Covid-19. Il a immédiatement été placé en quatorzaine comme une dizaine d'autres animateurs qui doivent passer des tests de dépistage. La structure a été entièrement désinfectée, assure la mairie.

Un élève testé positif le jour de la rentrée

En revanche, les enfants qui étaient présents n'ont pas été placés en quatorzaine ni dépistés, car ils n'ont pas été considérés comme des cas contacts par l'Agence Régionale de Santé. Ils ont donc pu faire leur rentrée scolaire, ce mardi 1er septembre, comme si de rien n'était. Or, les parents d'un petit garçon scolarisé à l'école Foch, en CM2, avaient tout de même pris l'initiative de faire tester leur enfant pendant le week-end et le résultat - positif - est tombé à la mi-journée, mardi, alors que le garçon avait déjà intégré sa classe. Résultat : les 28 élèves ont été renvoyés chez eux et placés en quatorzaine.

Cas d'école

D'après nos informations, aucune mesure n'avait été prise par l'Agence régionale de Santé ni par l'Éducation nationale pour éviter le brassage entre les enfants qui étaient accueillis la semaine précédente dans ce centre de loisirs et les autres. En même temps, rien ne prouve que l'enfant testé positif a été infecté dans ce centre, par l'animateur malade ou un autre.

à lire aussi Covid-19 : deux premières classes fermées à Paris après un cas de contamination

Il s'agit d'un véritable cas d'école, d'un casse-tête qui pourrait bien se reproduire. À ce rythme-là, certaines municipalités craignent de devoir gérer des fermetures de classe quotidiennement.