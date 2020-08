Covid-19 : une deuxième ville du Loiret prend un arrêté concernant le port du masque obligatoire

Le maire de Gien, dans le Loiret, annonce la signature d'un arrêté municipal ce vendredi matin pour rendre le port du masque obligatoire sur les marchés de la ville (14.000 habitants). Ce sera donc le cas chaque mercredi et samedi.

Marché d'Amboise (Indre-et-Loire) avec mesures de distanciation anti Covid-19 et masques. 22 mai 2020.

Francis Cammal, maire de Gien, annonce qu'il va signer ce vendredi un arrêté municipal pour rendre le port du masque obligatoire sur les marchés de la ville. "Il s'agit d'une mesure de prévention comme le font d'autres communes", indique l'élu, "on prend nos responsabilités, je ne veux pas que les marchés de Gien, où se côtoient beaucoup de monde, deviennent des foyers de contamination potentiels, et je préfère prendre les devants face à la multiplication du nombre de cas de Covid-19 ces dernières semaines"

Je ne fais pas de zèle, mon objectif est préventif"

Cet arrêté municipal concernera donc les deux marchés de Gien (14.000 habitants) : celui du samedi matin, place de la Victoire, et celui du mercredi matin, place du Maréchal Leclerc. La police municipale et les ASVP (agents de surveillance de la voie publique) pourront procéder à des verbalisations le cas échéant (amende de 38 euros), indique le maire Francis Cammal, "mais ce n'est vraiment pas le but. Je répète, notre objectif est préventif, pas du zèle".

Après Orléans, qui rend le masque obligatoire sur ses marchés et sur les quais de Loire le soir et la nuit, Gien est la deuxième commune du Loiret à prendre un tel arrêté : "il est prêt et a été visé par la préfecture du Loiret, je le signe vendredi matin", précise l'élu. Dans la région, la ville de Blois a également annoncé mercredi soir la mise en place d'un arrêté sur le port du masque dans le cœur de ville.