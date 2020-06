Covid-19 : une étude affirme que les enfants sont moins contagieux que les adultes

Les enfants sont "de tout petits contaminateurs" d'après le professeur Robert Cohen, vice-président de la Société française de pédiatrie. Il a mené avec 26 autres pédiatres une étude sur 605 enfants en Île-de-France, étude qu'il dévoile ce matin dans Le Parisien/Aujourd'hui en France. Les petits jusqu'à l'âge de 15 ans seraient moins contagieux. En Île-de-France, la région la plus touchée par le coronavirus, à peine 0,6% des enfants contaminés étaient contagieux. Dans neuf cas sur dix, ce sont les adultes qui ont contaminés les petits et pas l'inverse.

Des enfants plus protégés que les adultes

D'après le médecin, les jeunes sont plus protégés parce qu'ils attrapent d'autres coronavirus (immunité croisée) et possèdent moins de récepteurs du virus sur la muqueuse nasale. Comme ils sont petits, les gouttelettes qu'ils projettent n'atteignent pas les adultes. Ils se défendraient aussi mieux contre les infections car ils ont le nez qui coule plus souvent. Selon Robert Cohen, les grands-parents courent donc moins de risque avec leurs petits-enfants qu'avec leur enfants adultes.

Pour le pédiatre, il faut accélérer le retour en classe, même s'il ne reste qu'un mois de cours, car il craint les effets de l'isolement des enfants hyperactifs, et de la surexposition aux écrans : "Ce n'est pas un hasard si on voit arriver dans nos cabinets un nombre considérable d'enfants tellement anxieux qu'ils développent des maux de ventre ou de tête."