Covid-19 : les grandes dates de l'épidémie en Corse

C'était il y a un peu plus d'un an, le 24 janvier 2020 les trois premiers cas de ce que l'on appelait encore le coronavirus étaient officiellement détectés en France. Le patient zéro, un français d'origine chinoise, était hospitalisé à Bordeaux, les deux autres malades, des touristes chinois, à Paris.

Personne ne se doutait encore de l'ampleur qu'allait prendre cette pandémie, dans le monde, en France, et en Corse. Retour sur les grandes dates qui ont marqué la crise de la Covid 19 en Corse.

Les trois premiers cas de coronavirus en Corse sont officialisés le 5 mars 2020. Il s’agit de trois personnes de retour d'un rassemblement évangélique à Mulhouse. Elles sont hospitalisées à Ajaccio. Et trois jours plus tard, le 8 mars, avec 23 cas positifs, la cité impériale est déclarée “cluster”. Le lendemain, elle enregistre son premier décès et le maire décrète la fermeture des écoles. Le virus s'étend sur l'île mais à Ajaccio, le service réanimation de l'hôpital de la Miséricorde frôle la saturation et doit son salut à l'arrivée du Tonnerre. Le 22 mars, le porte-hélicoptère de la Marine nationale évacue une douzaine de malades sur le continent.

Le 11 mai, comme le reste du pays, la Corse se déconfine et totalise alors 67 décès. Le temps d'un été, l'île retrouve une vie presque normale. Mais le 23 septembre, elle repasse en zone d'alerte. Un mois plus tard le pays se reconfine pour six semaines, puis passe sous le régime du couvre-feu. Entre temps, le 1er décembre, les tests sont devenus obligatoires pour toutes les personnes arrivant en Corse. Ces tests permettront d'identifier le premier cas du variant anglais, le 21 décembre à l'aéroport de Figari.