Covid-19 : une légère reprise de l'épidémie dans la région Auvergne-Rhône-Alpes

"Le niveau de circulation est modéré", c'est avec cette phrase que l'Agence Régionale de Santé Auvergne-Rhône-Alpes commence son communiqué sur la progression lente de l'épidémie de Covid-19 dans nos départements. En une semaine, la contamination a augmenté de 8% d'après les chiffres des services de l'État publiés dans un comuniqué ce vendredi matin.

ⓘ Publicité

Vigilance particulière

Au total dans la Région, 4.930 cas ont été recensés par Santé Publique France la semaine dernière, contre 4.057 la semaine précédente. Une hausse relative, mais qui pousse les autorités à rappeler le besoin de vigilance vis-à-vis des personnes les plus âgées et les plus fragiles.

loading

Le département du Rhône caracole en tête des contaminations, avec 70 cas enregistrés pour 100.000 personnes. Puis vient ensuite l'Isère, avec 61 personnes positives sur 100.000. Enfin, c'est le département de le Loire qui tient la troisième place des contaminations, avec un taux de positivité de 59 personnes pour 100.000. En Haute-Savoie, le taux d'incidence est de 47, tout comme l'Ardèche. Derrière, on retrouve l'Allier, avec un taux à 46, puis le Puy-de-Dôme à 45. Enfin, la Drôme et la Haute-Loire affiche un taux d'incidence de 43, l'Ain est à 41, la Savoie à 39 et le plus faible est dans le Cantal à 39.

Campagne de vaccination

Cependant, l'ARS appelle à quelques précautions avec ces chiffres car ils "ne prennent en compte que les cas confirmés en laboratoire". Les services de l'État rappelle également dans ce communiqué qu'une nouvelle campagne de vaccination doit commencer le lundi 2 octobre.

Ces nouveaux vaccins adaptés aux derniers variants s'adressent en particulier aux "personnes âgées de plus de 65 ans ou présentant des facteurs de risques, leur entourage et les professionnels des secteurs sanitaire et médico-social pourront recevoir une dose de vaccin." Mais, toute personne qui souhaite se faire vacciner pourra le faire, cela n'est pas réservé aux personnes les plus fragiles.