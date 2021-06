Covid-19 : une légère reprise du taux d'incidence dans l'Indre et le Cher

Dans le dernier bilan de l'Agence régionale de santé, on constate une légère hausse du taux d'incidence après de longues semaines de baisse et de stabilisation. La situation de l'épidémie de Covid-19 reste malgré tout sous contrôle.

La situation de l'épidémie de Covid-19 est rassurante dans l'Indre et le Cher. Mais dans le bilan de l'Agence régionale de santé dévoilé ce vendredi, on observe une légère tendance à la hausse du taux d'incidence. Dans l'Indre, il passe de 63 cas positifs pour 100 000 habitants à 70. Et dans le Cher, on passe d'un taux de 67 à 73. Cela signifie que le virus circule un peu plus ces derniers jours. Mais c'est une hausse mesurée après la réouverture de certains lieux culturels et le retour à la terrasse des bars et restaurants.

Deux personnes sont mortes au cours des 24 dernières heures en Berry. La pression hospitalière se stabilise avec 35 patients pris en charge et 7 malades dans les services de réanimation. L'ARS va arrêter la publication d'un bulletin quotidien sur l'épidémie. Les données épidémiques seront actualisées chaque mardi et chaque jeudi. Les chiffres de la campagne vaccinale seront publiés lundi, mercredi et vendredi.

18 000 nouveaux créneaux de vaccination dans le Cher

Par ailleurs, dans un communiqué, la préfecture du Cher annonce l'ouverture de 18 000 créneaux supplémentaires de vaccination. Il est d'ores et déjà possible de réserver un rendez-vous pour une première dose de vaccin dans les sept centres de vaccination du département, entre le 14 et le 27 juin.