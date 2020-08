Covid-19 : une nouvelle distribution de masques à Château-Gontier-sur-Mayenne

Après une distribution auprès des personnes les plus vulnérables, via les associations caritatives et les services de l’Action Sociale, les habitants vont pouvoir récupérer leurs masques lors de permanences ce samedi 29 août: "il ne nous semblait pas opportun de distribuer les masques fin juillet, en pleines vacances estivales. Nous avons choisi cette période de rentrée pour sensibiliser de nouveau les gens aux gestes barrières » souligne, dans un communiqué, le maire Philippe Henry.

Quatre sites de permanences ont été définis. Assurées par des élus et des bénévoles de la Croix Rouge, ces distributions auront lieu sur un large créneau horaire, de 9h à 18h.

• Pour les habitants de la commune déléguée d’Azé : à la salle des Azélines, rue de la Croix de Pierre.

• Pour les habitants de la commune déléguée de Saint-Fort : à l’espace Jacques Brel, impasse Jacques Cartier.

• Pour les habitants de la commune déléguée de Château-Gontier-Bazouges : à la salle du Pressoiras, rue des Nations-Unies ou dans le hall de l’Espace Saint-Fiacre.

Chaque personne de plus de 11 ans se verra remettre deux masques.