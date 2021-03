Covid-19 : une nouvelle opération de vaccination en Île-de-France ce weekend, 62 centres ouverts

L'épidémie de Covid-19 n'en finit pas de progresser en Île-de-France. Alors que, ce jeudi soir, le ministre de la Santé Olivier Véran estime que la situation épidémique et sanitaire "préoccupe tout particulièrement" le gouvernement dans la région, l'Agence régionale de santé, la préfecture de police de Paris et la préfecture de région annoncent la mise en place, une nouvelle fois, d'une opération de vaccination au vaccin Pfizer-BioNtech ce weekend des 13 et 14 mars.

Une allocation de 25.000 doses supplémentaires seront donc disponibles ce weekend, dans tous les départements de la région. 48 centres de vaccination ambulatoires et 14 nouveaux centres dédiés seront ouverts ce samedi et ce dimanche. La semaine dernière, les 6 et 7 mars, la même opération avait été lancée, et a permis l'injection de 52.500 premières doses aux personnes concernées.

Des vaccins Pfizer pour les personnes éligibles

Ces vaccinations concernent tous les publics éligibles au vaccin Pfizer, soit les personnes âgées de plus de 75 ans, ou les personnes atteintes d'une pathologie à très haut risque de forme grave de Covid-19.

Ainsi, précise le communiqué commun de l'ARS, de la préfecture de police et de la préfecture de région, "cette allocation complémentaire de doses Pfizer va permettre aux centres qui ont encore des listes d'attente de recontacter les personnes concernées pour leur fixer des rendez-vous ce week-end".

S'agissant des centres qui n'ont pas de liste d'attente de nouveaux créneaux disponibles, les nouveaux rendez-vous sont disponibles dès ce vendredi soir, par internet ou par téléphone (contacts à retrouver ici).