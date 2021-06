Covid-19 : une opération de dépistage ce jeudi au château de Valençay

Et si on allait se faire dépister en allant visiter l'un des plus beaux châteaux de la région ! C'est ce que propose en tout cas ce jeudi 10 juin, l'Agence régionale de santé et la préfecture de l'Indre, avec le syndicat mixte du château et la Croix-Rouge Française. Pour ce dépistage gratuit qui s'adresse à toute personne à partir de 6 ans, quel que soit leur lieu de domicile, il n'est pas nécessaire d'avoir une ordonnance ou un rendez-vous.

La technique utilisée sera celle du test antigénique avec un prélèvement par voie nasale et un écouvillon. Le résulat est obtenu quelques minutes plus tard. L'opération aura lieu Cour des ronds, dans l'enceinte du château de Valençay, de 10h00 à 17h00. Les médiateurs de lutte anti-Covid et les secouristes de la Croix-Rouge en profiteront pour sensibiliser sur les mesures de prévention et de promotion des gestes barrières. Les personnes testées positives bénéficieront d'une information pour une prise en charge.

L'Agence régionale de santé précise que l’objectif de cette opération est de "casser les chaines de contamination le plus rapidement possible, en agissant au plus près des territoires". Les personnes qui viendront se faire tester doivent se munir de leur carte vitale, ou de leur attestation de sécurité sociale et/ou de leur pièce d’identité. Un masque est également nécessaire.