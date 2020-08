Covid-19 : une opération de dépistage gratuite place de la Victoire à Clermont-Ferrand

L'Agence régionale de santé, le CHU de Clermont et le SDIS espèrent attirer les jeunes, qui sont de plus en plus touchés par le Covid-19.

Les tests de dépistage auront lieu vendredi 8 et samedi 9 août de 16h à 21h sur la place de la Victoire.

Le rendez-vous est fixé place de la Victoire, vendredi 8 et samedi 9 août de 16h à 21h. Le centre de dépistage est accessible à tous dès 10 ans, et les tests PCR (par prélèvement nasal) seront effectués gratuitement, sans rendez-vous ni prescription médicale et pris en charge à 100% par l'Assurance Maladie.

Le lieu et l'heure ne sont pas choisis au hasard. Organisée en début de week-end et en fin de journée, au moment où les terrasses de la place de la Victoire seront pleines, l'opération espère donc attirer les touristes mais surtout les jeunes, qui sont de plus en plus touchés par le Covid-19.

A l'arrivée, les équipes du CHU et du SDIS relèveront les noms et coordonnées des personnes souhaitant se faire tester. Elles seront aussi disponibles pour répondre aux questions des passants et faire de la prévention.

En cas de test positif, les personnes concernées seront contactées par un médecin du CHU, qui leur indiquera d'éventuelles mesures d'isolement.

Rappeler l'importance des gestes barrières

L'autre but de cette opération est de souligner la nécessité de respecter les gestes barrières, même en plein été. "Les congés sont susceptibles d'engendrer des comportements à risque, notamment lors des événements et regroupements familiaux amicaux.", rappelle l'ARS Auvergne-Rhône-Alpes. L'Agence conseille de privilégier les petits groupes, de continuer à porter le masque et à se laver les mains régulièrement.