Covid-19 : 120 personnes dépistées à la salle des fêtes de Murol (Puy-de-Dôme)

Quatre professionnels de la Maison de santé de Murol (Puy-de-Dôme) ayant été testés positifs au coronavirus, une opération ciblée de dépistage a été organisée ce jeudi 27 août, auprès de 120 patients. Il s'agit de la première opération de ce type organisée dans le département du Puy-de-Dôme depuis le début de la crise sanitaire.

A Murol, quatre des six professionnels qui travaillent à la Maison de santé ont été testés positifs au Covid-19 le 20 août. L'ARS (Agence Régionale de Santé) a répertorié toutes les personnes qui ont été en contact avec eux dans les 48 heures avant les tests.

Il s'agit en majorité de patients âgés. Tous ont été convoqués pour réaliser un test préventif de dépistage. Sébastien Gouttebel le maire de Murol dit n'avoir aucune inquiétude quant aux résultats de ces tests. "Tout le personnel médical qui travaille dans notre maison de santé ouverte il y a six ans a parfaitement respecté les gestes barrières et le port du masque en présence des malades".

les infirmières volontaires du corps de sapeurs pompiers du Puy-de-Dôme et celles du CHU de Clermont ont testé plus d'une centaine de personnes en une après-midi © Radio France - Jean-Pierre de Mongelas

Appliquer le principe de précaution

La mairie a mis à disposition sa salle des fêtes pour réaliser ces dépistages en collaboration avec l'ARS, le CHU de Clermont-Ferrand et le SDIS, le service départemental d'incendie et de secours du Puy-de-Dôme. Les gens ont été convoqués par quart d'heure pour assurer la distanciation nécessaire.

16 tests réalisés par heure à partir de quatre lignes parallèles, où les références administratives de chaque personne testée sont enregistrées avant le test naso-pharyngé réalisé par deux infirmières du CHU et deux infirmières volontaires du corps des sapeurs pompiers.

Les personnes convoquées pour le test de dépistage, en majorité des gens âgés et fragiles © Radio France - Jean-Pierre de Mongelas

Un test aussi pour l'Agence régionale de santé

Le directeur pour le Puy-de-Dôme de l'ARS, Jean Schweyer, ne le cache pas "C'est aussi un test pour nous de réaliser cette opération de dépistage en collaboration avec le CHU de Clermont, les pompiers et la commune de Murol, ce test nous permettra d'être opérationnel, lorsque de nouveaux clusters se développeront en milieu rural loin des hôpitaux et des centres de dépistage, car malheureusement on peut craindre qu'il y en ait de nouveaux dans les semaines à venir."