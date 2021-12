Covid-19 : Une psychanalyste ardéchoise signe une tribune pour demander le report de la rentrée scolaire

À une semaine de la rentrée scolaire prévue le 3 janvier 2022, cinquante professionnels de la santé s'inquiètent quant à sa tenue. La hausse des contaminations , l'arrivée du variant Omicron, les personnels de santé estiment qu'il n'est pas envisageable de maintenir la rentrée scolaire à cette date et signent une tribune dans le Journal du Dimanche. Parmi eux, il y a Armelle Vautrot, psychanalyste à Saint-Péray en Ardèche à la frontière de la Drôme.

Armelle Vautrot explique : "la rentrée n'est pas tenable à cette date et c'est même dangereux car on sait que le virus circule énormément dans les écoles. Pensons par exemple aux maternelles qui ne portent pas le masque; des classes de 28 élèves parfois où on a tous ces enfants qui toussent allègrement les uns sur les autres durant toute la journée. Bien sûre qu'il faut laisser les enfants revenir dans les établissements scolaires, mais dès lors que ceux-ci seront tous équipés en capteurs de CO2 et purificateurs d'air, ce qui aurait dû être fait depuis 15 mois."

à lire aussi Covid-19 : 50 personnels de santé inquiets de la circulation du virus réclament le report de la rentrée

Juste avant les vacances le nombre de classes fermées à cause du Covid en Drôme Ardèche est reparti à la hausse : 110 au total sur les deux départements. Dans la Drôme leur nombre a explosé : 93 classes fermées. La psychanalyste et les 50 autres professionnels de la santé déplorent également les protocoles sanitaires pas toujours adaptés à la situation épidémique.

Ils rappellent "un taux d'incidence à 2.000 chez les primaires dans la Drôme a été accompagné tardivement d'un passage du niveau 2 allégé à un niveau 3 allégé, sans fermeture de classe au premier cas". La psychanalyse ardéchoise se souvient, "j'étais complètement scandalisée de voir que le protocole avait été renforcé à une époque en Drôme et pas en Ardèche, alors qu'ici on le sait bien les familles traversent le Rhône toute la journée pour changer de département et aller à l'école, au lycée. Je ne comprends pas pourquoi il y avait des protocoles différents, alors même que nous avions des taux d'incidence aussi élevés en Drôme et en Ardèche."

Pour cette ardéchoise, il faut absolument reporter cette rentrée scolaire pour faire baisser les taux d'hospitalisation. Ce dimanche 26 décembre, 41 personnes atteintes du covid sont hospitalisées en service de réanimation dans la Drôme et 16 le sont en Ardèche selon les données de CovidTracker. Dans la Drôme, le taux d'incidence est toujours aussi élevé il est de 1162 pour 100.000 habitants, avec un taux de positivité de plus de 11 %. En Ardèche, le taux d'incidence est de 932 pour 100.000 habitants.

Nombre de personnes en réanimation dans la Drôme - Covid Tracker.fr - Guillaume Rozier