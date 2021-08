COVID-19 : une rentrée sous haute surveillance dans le Nord Franche-Comté

A l'aune de la rentrée scolaire, l'Agence régionale de Santé (ARS) de Bourgogne Franche-Comté dresse un tableau en demi-teinte de l'épidémie de COVID-19. Si les contaminations baissent, les autorités sanitaires redoutent un regain dans les prochaines semaines.

La quatrième vague ne semble pas tout à fait terminée, explique l'agence régionale de Santé. "Nous sommes plutôt sur une phase de plateau, voire sur une pente un peu descendante, indique Agnès Hochart, la délégué territoriale de l'ARS dans le Nord Franche-Comté. Cela étant, on a été une zone particulièrement touchée puisque notre taux d'incidence est monté à 300. Aujourd'hui, on note que le taux d'incidence est redescendu à 200. On espère que ça va continuer à baisser."

Un risque de reprise de l'épidémie

Pour autant, en ce qui concerne la prise en charge des malades, l'hôpital de Trévenans est toujours en difficulté. 37 personnes sont hospitalisés à cause du Covid-19 dont 8 en réanimation alors qu'à la mi-juillet, il y avait zéro patient. Les autorités sanitaires craignent surtout la rentrée, avec le risque d'une flambée des contaminations, à cause du brassage des populations, le retour de vacances de ceux qui étaient dans des zones où l'épidémie est très forte et le retour des élèves à l'école.

La seul solution martèle l'ARS, c'est la vaccination. 85 % des Francs-Comtois adultes ont reçu au moins une dose. Chez les adolescents, 61% d'entre eux ont reçu une première injection.

Journée spéciale vaccination sur France Bleu Belfort Montbéliard

La vaccination contre le Covid, l'application du pass sanitaire : tout le monde en parle et c'est devenu un véritable débat de société. Alors que la rentrée scolaire approche, France Bleu Belfort Montbéliard vous propose une journée spéciale pour répondre à toutes vos questions.

Si vous êtes parents d'élève et que vous avez des questions, des préoccupations, des interrogations sur les conditions d'accueil, la campagne de vaccination des 12/17 ans, prenez la parole lundi matin sur France Bleu Belfort Montbéliard. Notre ligne vous est ouverte.

Pour répondre à vos questions, deux invités. Tout d'abord Jean Marie Girier, le préfet du Territoire de Belfort sera dans notre studio à 7h45. Entre 9h30 et 10h, séance de questions-réponses avec le docteur Pierre Bobey, médecin généraliste à Menoncourt. N'hésitez pas à nous appeler au 03.84.22.82.82.