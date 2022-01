Covid-19 : "Une tension toujours forte" au CHU de Rennes

Alors que le pass vaccinal, mesure qui a pour objectif de soulager le système hospitalier, vient d'être adopté par les députés, France Bleu Armorique a fait le point sur la situation du CHU de Rennes, ce lundi 17 janvier, avec la directrice générale du CHU de Rennes, Véronique Anatole-Touzet.

Quelle est la situation au CHU de Rennes ? La pression est elle toujours forte ?

Oui, nous constatons toujours une augmentation importante du nombre de patients hospitalisés ; plus de 22 en une semaine. Donc, aujourd'hui, nous avons 37 patients hospitalisés, dont 25 en réanimation. Mais malgré tout et malgré le contexte, nous continuons, dans la mesure du possible, à prendre en charge l'ensemble de tous les patients.

Y-a-t-il des opérations déprogrammées ?

C'est variable suivant les disciplines ; de l'ordre de 20 à 30 déprogrammations avec des dates [de report] évidemment les plus proches possibles en fonction du degré d'urgence.

Vous pensez que cette pression va durer encore combien de temps?

Difficile à dire. Je crois que personne ne sait vraiment. Les prévisions de l'Institut Pasteur prévoient un pic d'ici fin janvier. Nous sommes depuis un peu plus d'une semaine autour d'une centaine de patients, très en deçà du pic que nous avions connu en mars de l'année dernière, qui était à 140.

Nous espérons que le nombre de patients se stabilise dans les semaines qui viennent grâce à la vaccination, grâce à la troisième dose de rappel et grâce au respect des gestes barrières.

Quelle est la proportion de non-vaccinés parmi les malades du covid-19 dans votre hôpital ?

Concernant la réanimation, c'est entre 70 et 80%. C'est un taux très élevé de non-vaccinés qui sont pris en charge.

Le pass vaccinal vient d'être voté par les députés. Selon vous, ça va permettre d'enlever un peu de pression à l'hôpital ?

Je crois que toutes les mesures, que ce soit le respect des gestes barrières, la vaccination - le pass vaccinal va y participer - doivent permettre de limiter la circulation du virus et donc de contribuer, bien sûr, à endiguer l'épidémie. Donc, l'ensemble de ces mesures sont utiles, pour limiter la circulation du virus et faire en sorte qu'on puisse le plus rapidement possible sortir de cette crise.

Le personnel de l'hôpital est aussi touché par le de covid-19. Il y a beaucoup d'absents ?

Oui, les tensions sont très fortes. Nous avons du personnel qui doit être mis à l'isolement mais les professionnels asymptomatiques peuvent continuer à travailler avec un respect très strict des gestes barrières.

Ça pose, bien sûr, des problèmes pour la gestion des plannings dans les équipes. Mais contrairement à d'autres CHU, nous avons pu, grâce à de nombreux efforts des professionnels et du recrutement, ne pas fermer de lits.