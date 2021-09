Covid-19 : une trentaine de pompiers refuse toujours le vaccin dans le Territoire de Belfort

L'obligation vaccinale des soignants entre en vigueur ce mercredi. Elle concerne tous les personnels hospitaliers, mais aussi ambulanciers et les pompiers. Dans le Territoire de Belfort, environ 10% des sapeurs-pompiers, professionnels et volontaires, ne sont pas encore vaccinés.

Selon les derniers chiffres du Service départemental d'incendie et de secours (SDIS) du Territoire de Belfort, près de 10% des pompiers du territoire n'ont pas encore reçu leur première dose de vaccin contre le Covid-19. Ils seront donc suspendus sans paye ce mercredi, conformément à la loi du 5 août 2021.

Pas d'effet sur le fonctionnement des secours

Le lieutenant-colonel Thierry Ugolin du SDIS 90 est chargé du suivi de l'obligation vaccinale. Il estime à 5% le nombre de sapeurs-pompiers "vraiment hostiles" à la vaccination, soit "une petite dizaine de pompiers professionnels et une petite vingtaine de pompiers volontaires". Ces agents seront suspendus dès ce mercredi.

Le lieutenant-colonel ne prévoit pas d'impact sur l'action des pompiers, malgré ce manque de personnel. "Il n'y aura pas de souci particulier par rapport au secours courant", explique-t-il. Cela concerne "les ambulances et les camions d'incendie mobilisés pour des feux d'appartement ou de poubelle". En ce qui concerne les accidents ou événements de grande envergure, le lieutenant-colonel précise qu'il est possible de rappeler des sapeurs-pompiers en repos, pour renforcer les pompiers de garde.

Protestation des syndicats

C'est compliqué pour les syndicats de se mobiliser dans ce contexte. D'un côté ils sont pour la vaccination : le syndicat majoritaire CGT pompiers du Doubs revendique 99% de vaccinés dans ses rangs. Mais de l'autre, être empêché de travailler à cause de ses choix, ça ne passe pas pour Johan Vuillet, délégué syndical CGT. "Au début, on aurait pu prendre sur nos congés, mais au bout d'un moment, le fait d'être suspendu, voire même licencié parce qu'on n'a pas pu ou voulu faire un schéma vaccinal covid complet, on trouve ça un peu fort", affirme-t-il. Il dénonce aussi le fait de ne pas avoir bénéficié des "primes covid" versées aux soignants, mais de subir aujourd'hui la même obligation vaccinale.