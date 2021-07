Covid-19 : une vingtaine d'antivaccins défile à Mont-de-Marsan

L'annonce du pass sanitaire obligatoire lundi dernier a décidément soulevé des opinions tranchées. Alors que les demandes de vaccination explosent sur le site Doctolib, les antivaccins se rassemblent pour manifester dans certaines villes des Landes. À Mont-de-Marsan, une vingtaine de citoyens ont défilé de la Préfecture à la place Jean-Jaurès. Certains ont flanqué une étoile jaune sur une blouse blanche.

"C'est un apartheid. Dès le 21 juillet, _il y aura la France des vaccinés, et celle des non-vaccinés_" explique une employée d'Ehpad. "Je ne fais pas non plus de test PCR. Comment vais-je avoir accès au soin, ou simplement faire mes courses ?"

Michel Meurant est plus catégorique. Le référent du collectif "Réinfo Covid" circule avec des documents imprimés qu'il tient pour source. Parmi elles : _"Pourquoi serait-il illégal d'_imposer des vaccins expérimentaux à toute la population" : phrase signée "un professeur de droit public, le 5 juillet 2021." Le texte complet diffusé sur la plateforme Médiapart évoque l'obligation vaccinale, aujourd'hui restreinte aux professions de santé et les bénévoles de sauvetage.

Le groupe citoyen a manifesté jusqu'à midi.