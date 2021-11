Covid-19 : "On va vers une généralisation de la troisième dose" estime un médecin généraliste à Bordeaux

Au lendemain des annonces d'Emmanuel Macron, le docteur Nicolas Brugère, ancien adjoint à la Santé d'Alain Juppé à la mairie de Bordeaux, salue "comme une très bonne chose" les dernières mesures contre le Covid19 et la "tonalité de médecin généraliste" adoptée par le président de la République.

La 3e dose pour les plus de 65 ans ? "Ils sont très motivés"

Comme le chef de l'Etat l'a indiqué mardi soir, la troisième dose du vaccin deviendra obligatoire pour les personnes de plus de 65 ans afin de prolonger le passe sanitaire. "Je vous rassure, ils sont très motivés. les plus de 70 ans sont à 98% vaccinés et donc on n'a aucun mal à leur administrer la troisième dose. Personnellement, j'ai des listes de rendez-vous prêtes jusqu'au 15 décembre", raconte le Dr. Nicolas Brugère.

"Pour les 50 ans et plus, on démarre par du volontariat et on ira vers une généralisation"

A l'inverse, pour les six millions de Français encore non-vaccinés, le médecin généraliste bordelais ne peut que paraphraser Emmanuel Macron. "Il disait - Mais faites-vous vacciner, et c'est ce qu'on dit à nos patients depuis des mois". Dans son cabinet, le Dr. Brugère explique avoir trois patients réfractaires à la vaccination, "un homme et deux femmes", et "je ne peux rien faire. Il y a des zozos qui leur ont dit que le vaccin est plus dangereux que la maladie. Ils en sont convaincus."

"Les gens opposés au vaccin sont mal informés et ont peur"

Le médecin-chef du Samu à Bordeaux a beau rappeler "à ces résistants" que le virus a fait cinq millions de morts dans le monde pour seulement quelques cas graves de complication suite à des vaccins, rien n'y fait pour le moment.

Tandis que la majorité des malades du Covid-19 hospitalisés au CHU de Bordeaux sont des personnes non-vaccinées, le Dr. Brugères dit "[craindre] pour ses confrères en anesthésie et aux urgences qui vont recevoir des patients de 65 ans et plus parce qu'ils auront refusé les injections. Je ne sais pas comment convaincre ces personnes".

Le masque dans les écoles car "les enfants peuvent ramener le virus à la maison"

La généralisation du port du masque obligatoire dans les écoles à partir de lundi répond également à l'urgence du moment selon Nicolas Brugère. "Les enfants sont porteurs du virus et peuvent le ramener facilement à la maison". Le médecin rappelle que "la proximité familial" est l'un des principaux vecteurs de contamination du Covid.