Covid-19 : vaccination dans les Ehpad en Normandie à partir du 6 janvier

La campagne de vaccination contre le coronavirus débutera le 6 janvier en Normandie.16 EHPAD ont été identifiés par l'agence régionale de santé. Mais avant d'injecter la première dose, les professionnels de santé font passer une consultation pré-vaccinale pour obtenir le consentement du résident ou de la personne de confiance.

Plusieurs établissements de santé, un par département, vont être équipés d'un super-congélateur pour stocker les vaccins à moins quatre-vingts degrés. Les doses sont ensuite décongelées en trois heures et peuvent être conservées jusqu'à cinq jours à une température de 2 à 5 degrés.

Expliquer l'intérêt de la vaccination

Selon un sondage BVA, moins d'un Français sur deux (44%) serait prêt à se faire vacciner. Le docteur Stéphane Pertuet se dit "très très surpris par ce chiffre" mais le président de la Fédération des médecins de France en Normandie pense que "ça évoluera avec le temps". Stéphane Pertuet l'affirme : "Les gens nous posent la question, mais vous, est-ce que vous allez vous faire vacciner ? Je leur dis oui, bien sûr, je me ferai vacciner mais plus tard car moi-même, j'ai été touché par la Covid". Autre ambassadeur de cette campagne de vaccination, François Rouger, médecin du travail au centre hospitalier Eure-Seine, qui "va organiser des séances d'échanges et d'information avec les professionnels pour apporter toutes les réponses aux questions qu'ils pourraient se poser".