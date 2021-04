Covid-19 : vaccination élargie à Porticcio et Bastia

La vaccination est désormais accessible aux jeunes de 18 ans les plus "fragiles" à partir du samedi 1er mai. C'est le Premier ministre, Jean Castex qui l'a annoncé.

Pourtant, au centre de vaccination de Grosseto Prugna, on n'a pas pas attendu le feu vert du gouvernement pour vacciner les plus jeunes. Ici, comme à Bastia, on ne veut pas gaspiller les doses. Cette initiative a été prise par les centres, avec l'accord de l'Agence Régionale de la Santé. Mais selon Franck Guglielmetti, médecin vaccinateur au centre de Grosseto Prugna, l'accès à la vaccination relève des contacts quotidiens que peut avoir une personne plutôt que de son âge. "Nous ne sommes plus sur une question de tranche d'âge mais sur une politique un peu plus fine où l'on détermine la nécessité de vacciner par rapport aux habitudes de la personne, à ses fréquentations, à son travail. Un saisonnier qui est au contact tout au long de la journée de monde est plus vaccinable que quelqu'un qui vit par exemple isolé à la montagne. Qu'importe l'âge. il vaut mieux vacciner quelqu'un de jeune et qui peut propager le virus plutôt que quelqu'un d'un peu plus âgé, qui vit reclus et qui n'a de contact avec personne. Pour autant, les personnes de plus de 55 ans restent prioritaires parce qu'elles sont plus vulnérables."