Covid-19 : "Vacciner nos patients, c'est loin d'être évident", prévient l'Ordre des médecins de l'Indre

Face à l'accélération de la cinquième vague de contaminations de l'épidémie de Covid-19, le gouvernement suscite une vague de prise de rendez-vous pour la vaccination. Réservée dans un premier temps aux plus de 65 ans, la dose de rappel est désormais ouverte à tous les adultes. Plus d'1,2 million de rendez-vous ont été pris jeudi en France. Un engouement qui se vérifie en Berry : ce vendredi matin, il est impossible de réserver un créneau dans plusieurs centres de vaccination.

C'est donc les pharmaciens et les médecins qui s'attendent à être fortement sollicités. "Le problème, c'est qu'il faut qu'on puisse s'organiser au sein de nos cabinets pour vacciner nos patients dans nos cabinets et c'est loin d'être évident", prévient Thierry Keller, président du Conseil de l'ordre des médecins dans l'Indre. "On a beaucoup de travail et on est très peu nombreux dans le département", ajoute-t-il sur l'antenne de France Bleu Berry.

Vacciner dans les cabinets de médecin, une logistique difficile

À titre personnel, Thierry Keller a arrêté de vacciner ses patients dans son cabinet. "Deux fois, je me suis retrouvé sans aucun flacon du jour pour le lendemain. L'approvisionnement des vaccins a souvent été le problème. J'étais dégoûté par ce point logistique particulier", explique le médecin généraliste basé dans le centre-ville de Châteauroux. Il dit ne pas être un cas isolé : "j'ai eu écho de collègues généralistes qui ont baissé les bras dans la région".

On perd du temps, on se cale avec les gens et on est obligé d'annuler

Sur le fond, le président du Conseil de l'ordre des médecins de l'Indre approuve les mesures prises par le gouvernement pour tenter de juguler la cinquième vague épidémique. Le taux d'incidence atteint les 139 cas positifs pour 100 000 habitants dans l'Indre. Il est de 202 dans le Cher. La pression hospitalière est également en train de monter avec 8 malades en réanimation en Berry.

"Cette troisième dose permet d'immuniser un grand nombre de personne. On ne sera pas complètement débarrassé du Covid mais on sera tranquille par rapport à la pression hospitalière", avance Thierry Keller. "Le vaccin ne protège pas complètement face aux contaminations. Mais il est efficace contre les effets indésirables d'une telle infection. Il faut se faire à l'idée qu'on devra se faire vacciner régulièrement contre le Covid, au même titre que la grippe. Ça sera une nécessité", conclut le médecin.