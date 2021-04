Covid-19 : vaccinodrome à Alpexpo, centre mutualisé à Bourgoin... coup d'accélérateur pour la vaccination

Preuve que la vaccination contre le coronavirus gagne du terrain, à Bourgoin-Jallieu, ce mardi 6 avril a été inauguré un centre dit "regroupé" à la salle polyvalente, celle qui dans le monde d'avant accueillait des spectacles. Le Département, la Ville et le centre hospitalier Pierre-Oudot ont décidé de réunir sur ce site unique les deux centres qui existaient jusqu'à maintenant à l'hôpital pour les soignants et à l'espace seniors pour les particuliers éligibles à la vaccination. Mi-janvier, quand il a ouvert, le centre de l'espace seniors avait 150 doses hebdomadaires. C'était 400 en fin de semaine dernière, et cette semaine il passera à 1.000.

Reportage ce mardi matin au nouveau centre berjallien, salle polyvalente. Copier

A Grenoble, début ce vendredi du vaccinodrome à Alpexpo

A Grenoble, ce vendredi 9 avril, un vaccinodrome, comprenez un immense centre de vaccination va ouvrir ses portes sur le site d'Alpexpo. Le conseil régional, qui en est à l'initiative, l'a confirmé ce mardi. Ce centre sera ouvert tous les jours, de 9h à 19h. Ce site intègre le dispositif voulu par le Conseil régional pour créer de grands sites, en accompagner des existants ou encore épauler financièrement des communes qui n'auraient plus les capacités de maintenir leur centre.

Pour toute la région Auvergne-Rhône-Alpes, une enveloppe de 12 millions d'euros est ainsi consacrée à cette opération et Uni-H-A, coopérative d'acheteurs hospitaliers publics, basée à Lyon, a été choisie pour la mettre en oeuvre. "On ne va pas sur le médical. C'est l'ARS, l'agence régionale de la santé, qui s'en occupe. Ceux qui font les vaccins, ce n'est pas le travail de la Région. Nous, ce que l'on fait, c'est tout l'environnement qui permet de faire le vaccin", précise le président de la Région Laurent Wauquiez.

La carte des lieux de vaccination soutenus par la Région (carte fournie par le Conseil régional d'Auvergne-Rhône-Alpes) - .

Près de 170.000 premières injections à ce jour en Isère

Par ailleurs, ce mardi a vu l'ouverture de deux nouveaux centres permanents en Isère : l'un à Saint-Laurent-du-Pont et l'autre à l'Isle-d'Abeau. Le département compte désormais 17 centres. Sans compter les pharmacies et les cabinets de généralistes où la vaccination est aussi possible. Près de 170.000 premières doses ont été réalisées en Isère, c'est une peu plus de 50.000 pour les deuxièmes injections.

