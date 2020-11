COVID-19 : Vers de nouvelles évacuations sanitaires depuis la Corse

Le Centre hospitalier régional et universitaire de Brest pourrait accueillir bientôt des malades COVID-19 actuellement en réanimation en Corse. Trois hommes hospitalisés au centre hospitalier d'Ajaccio et un autre à celui d'Bastia seraient concernés.

Actuellement, 87 personnes sont hospitalisées dont 15 en réanimation, en Corse. Cette évacuation pourrait être organisée aujourd'hui entre la Corse et la Bretagne. Le principe de ces évacuations sanitaires semblant acquis, restent à préciser les modalités pratiques.

Le but est le même qu'en mars dernier, avec le concours du porte-hélicoptère Tonnerre : libérer des lits dans les services réanimations des hôpitaux d'Ajaccio et de Bastia et offrir aux patients transférés les meilleurs moyens de récupération possibles.

Les services de réanimation dans l'île ne sont pour l'heure pas saturés, et le capacité pourrait aller jusqu'à 60 lits éphémères en réanimation COVID-19, si la situation dégénérait. Actuellement, 18 lits sont occupés par des personnes hospitalisées suite à des complications liées à la maladie. 72 autres personnes sont hospitalisées dans les centres de la Miséricorde et de Falcunaghja.