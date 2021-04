Covid-19 : vers un allègement des restrictions, la situation toujours inquiétante en Île-de-France

Le gouvernement maintient son objectif de lever progressivement les restrictions d'ici début mai. A commencer par la levée de la limite des 10 km. Et par l'ouverture progressive des terrasses et lieux de culture à partir de la mi-mai. Mais la situation reste toujours inquiétante en Île-de-France.

"Il apparaît que nous pourrions être au pic de l'épidémie, ou proches de l'être", a souligné Gabriel Attal, le porte-parole du gouvernement après le conseil de défense sanitaire ce mercredi matin. Le gouvernement maintient son objectif de lever progressivement les restrictions d'ici début mai. A commencer par la levée de la limite des 10 km. Et par l'ouverture progressive des terrasses et lieux de culture à partir de la mi-mai.

L'Île-de-France toujours sous tension

Les hôpitaux franciliens sont plus que saturés. Avec plus de 1.800 patients occupant les lits. En temps normal, les hôpitaux ont une capacité d’accueil jusqu'à 1.400 lits quant un réaménagement a été fait en amont. A l'hôpital Bichat, la situation est tendue. "Dans mon service il y a 26 lits, 17 sont occupés par des patients atteints de la covid, 9 par d'autres patients. On prend un malade pour en sortir un autre donc les taux d'occupation sont toujours à 100%", explique Jean-François Timsit, chef du service des réanimations et des maladies infectieuses dans cet hôpital.

Alors que le gouvernement planche sur un déconfinement progressif, il réagit. "Est-ce que les mesures qu'on va relâcher sont réellement dangereuses en termes d'augmentation du risque ? La réponse est très probablement non si c'est une augmentation très mesurée de l'ouverture des petits commerces et une jauge très serré de l'ouverture des musées et des quelques terrasses. Mais surtout est-ce que ce que l'on a fait a permis de réduire la circulation du virus après trois semaines ? Et là c'est le plus inquiétant, la réponse est non", poursuit Jean-François Timsit.

Il ajoute "on a toujours autant de cas, on a une toute petite diminution de l'incidence sur l'Île-de-France mais elle n'est que très modérément significative. Le taux de reproduction du virus est supérieur à 0,9, il y a une vague tendance à une baisse mais pas du tout à une cassure comme on pourrait l'attendre d'un confinement. Et puis ce qui est le plus inquiétant c'est que le taux de saturation des hôpitaux est catastrophique. On a vécu ce mardi la plus mauvaise des journées en soins critiques depuis bien longtemps".

Le virus n'a pas pris de congés pendant ces vacances. Dans notre région, il circule toujours autant. Le taux d'incidence est toujours très élevé notamment dans deux départements. Dans le Val-d'Oise avec 640 cas pour 100.000 habitants et en Seine-Saint-Denis, département le plus touché par l'épidémie avec 656 cas pour 100.000 habitants alors que le confinement a commencé chez nous il y a un mois.