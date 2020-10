Covid-19 : le Premier ministre va annoncer un couvre-feu nocturne dans tout le Loiret, selon plusieurs sources

Le préfet du Loiret "réunit" en visio-conférence les parlementaires et élus locaux, ce jeudi à 12h30, avant l'intervention du premier ministre Jean Castex. Selon plusieurs sources concordantes, le couvre-feu va être instauré à partir de samedi dans tout le Loiret, et pas seulement dans la métropole.

Selon nos informations, le Premier ministre devrait annoncer, lors de son intervention prévue à 17 heures ce jeudi, l'instauration d'un couvre-feu nocturne dans plusieurs départements français, dont le Loiret, à partir de samedi 24 octobre, pour faire face à la propagation rapide du Covid-19. Ce couvre-feu concernerait donc l'ensemble du département du Loiret, et pas uniquement la métropole d'Orléans, selon plusieurs sources.

Le préfet "réunit" les élus à la mi-journée

Est-ce un signe ? A 12h30, ce jeudi, quelques heures avant les annonces officielles de Jean Castex, Pierre Pouëssel, préfet du Loiret, réunit les parlementaires du Loiret, le président du conseil départemental Marc Gaudet, le président du conseil régional du Loiret François Bonneau, la présidente de l'association des maires du Loiret Pauline Martin, ainsi que plusieurs présidents d'intercommunalités, dans le cadre d'une audio-conférence.

Plusieurs élus du Loiret (de bords politiques différents) confirment à France Bleu Orléans avoir été informés par le préfet, dans la la matinée, de l'instauration d'un couvre-feu dans tout le Loiret.

Tout le Loiret concerné par le couvre-feu

Et plusieurs maires et les parlementaires du Loiret avaient reçu SMS tôt ce jeudi matin annonçant une très probable instauration du couvre-feu entre 21h et 6h dans tout le Loiret. Ce qui constitue une surprise : autant le couvre-feu sur les vingt-deux communes d'Orléans Métropole est clairement envisagé depuis le début de semaine, autant le fait de l'étendre à tout le Loiret n'avait, jusque-là, jamais été évoqué publiquement. Car c'est avant tout dans la métropole d'Orléans (avec un taux d'incidence en hausse constante, de 233 cas positifs au covid-19 pour 100.000 habitants) que le virus circule le plus.

Sauf que les chiffres concernant le Loiret suivent aussi une pente ascendante et que les hospitalisations ne concernent pas que l'hôpital d'Orléans : le centre hospitalier de l'agglomération de Montargis compte, ce jeudi, trois patients Covid-19 en réanimation et quatre en hospitalisation conventionnelle, selon la mairie de Montargis.