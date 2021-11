COVID-19 : port du masque : vers un nouveau tour de vis dans la Vienne

Alors que les élèves des écoles primaires de la Vienne rentrent aujourd'hui avec le masque sur le nez et un autre dans le cartable, ça va bientôt aussi être le cas pour leurs parents dans certains lieux. Chantal Castelnot, invitée de France Bleu Poitou ce matin appelle "à la plus grande vigilance face à la hausse des indicateurs notamment chez les plus de 65 ans." Alors qu'Emmanuel Macron s'adressera aux Français demain soir pour faire le point sur l'épidémie de Covid-19, en phase de reprise, ainsi que sur la relance économique et les réformes, la représentante de l'Etat dans la Vienne a profité de son passage sur nos ondes pour préparer les poitevins à un retour en arrière.

On va remettre une jauge de 75 % dans la plupart des établissements qui accueillent le public

Chantal Castelnot, Préfète de la Vienne : "Je vais voir ça avec les élus dès aujourd'hui parce qu'il faut qu'on ait un consensus là-dessus pour rendre obligatoire le port du masque dans beaucoup d'endroits, notamment où les gens sont très très proches, comme les salles de danse, le maintenir là où je l'avais maintenu jusqu'au 15 novembre comme dans les files d'attente, les marchés couverts, ou encore les brocantes ou les vide-greniers où les gens sont à touche-touche et puis on va remettre une jauge de 75 % dans la plupart des établissements qui accueillent le public."

La Préfète de préciser : cela va concerner les établissements sportifs couverts, les salles de conférences, les salles de projection, de spectacle, y compris sous les tentes et chapiteaux.

Chez les plus de 65 ans un taux d'incidence de 151 pour 100.000 habitants

Les derniers chiffres ne sont pas bons dans la Vienne le taux d'incidence s'élève à 64.5 pour 100.000 habitants (+25 points en une semaine) et franchit ainsi le seuil d'alerte fixé à 50. Une hausse préoccupante chez les plus de 65 ans avec un taux d'incidence de 151 pour 100.000 habitants.