Covid-19 : vers une possible huitième vague, les chiffres "surveillés comme le lait sur le feu"

"Nous sommes encore dans des chiffres faibles, mais nous surveillons cela comme le lait sur le feu" : invité de France Bleu Lorraine Nord ce vendredi, le ministre de la Santé François Braun a confirmé que les contaminations de Covid-19 augmentent de nouveau en France, laissant présager une possible huitième vague de l'épidémie.

Des contaminations en hausse de 67%, cette semaine

Depuis plusieurs jours, les contaminations ont en effet recommencé à progresser, "après plusieurs semaines d'amélioration de la situation épidémique", a expliqué Santé Publique France dans son point hebdomadaire daté du 15 septembre. Ce jour-là, 33.263 nouveaux cas de Covid étaient comptabilisés contre 19.866 une semaine plus tôt, soit un bond de plus de 67%.

"Depuis deux jours, _le taux de reproduction du virus (le fameux R, ndlr) est supérieur à 1_, ce qui est le signal robuste d'une reprise épidémique", a expliqué à l'AFP l'épidémiologiste Mircea Sofonea. Autre indicateur à la hausse, le nombre de tests (852.500), qui a augmenté de 9% la semaine du 5 au 11 septembre, selon les chiffres dévoilés par la Drees (le service statistique des ministères sanitaires et sociaux) le 15 septembre. Ces tests ont notamment fortement augmenté chez les moins de 16 ans (+56%), qui ont désormais repris le chemin des établissements scolaires.

Tous ces chiffres sont encore "faibles", a précisé le ministre de la Santé, qui estime que "nous ne sommes pas encore dans une accélération importante". Ce qui est enclenché, c'est la dynamique, dont le moteur est notamment la forte contagiosité du sous-variant dominant d'Omicron, BA.5. "La tendance semble confirmer à tout le moins un arrêt de la décrue épidémique et possiblement un rebond, prémisse d'une possible nouvelle vague pandémique", a confirmé pour l'AFP l'épidémiologiste Antoine Flahault.

Un phénomène similaire à cette période l'an passé

La conjonction de deux phénomènes pourrait expliquer cette reprise. D'abord, un certain déclin immunitaire dans une population qui a parfois été contaminée ou a reçu son dernier vaccin il y a de nombreux mois. Or la protection contre l'infection s'érode avec le temps.

Ensuite, le contexte de rentrée, scolaire et professionnelle, qui favorise davantage les brassages. La hausse des contaminations est "principalement portée par les moins de 20 ans", à commencer par les 0-9 ans (+111% la semaine du 5 au 11 septembre), constate Santé Publique France.

"On va rester dans un certain brouillard pendant au moins les deux prochaines semaines" - Mircea Sofonea, épidémiologiste

La situation n'est pas inédite. À la même époque l'an dernier, à la faveur de la rentrée scolaire, le variant Delta, qui avait aussi causé une vague estivale, est revenu déclencher une vague automno-hivernale. L'inconnue de la reprise, pour le moment, c'est son ampleur. "On va rester dans un certain brouillard pendant au moins les deux prochaines semaines", prédit Mircea Sofonea. Mais en se fondant uniquement sur les dynamiques observées lors des deux précédentes vagues, "on ne devrait pas courir le risque d'une saturation hospitalière", selon lui.

En attendant, la France pourrait encore essayer d'accroître la couverture vaccinale face à une nouvelle vague. Malgré les préconisations des autorités sanitaires, seuls environ 30% des plus de 60 ans ont reçu une deuxième dose de rappel. D'ici quelques semaines, les vaccins bivalents (ciblant à la fois la souche originale du virus et le variant Omicron) seront par ailleurs disponibles en France. Mais les personnes les plus à risque sont invitées à ne pas attendre pour recevoir leur quatrième dose.