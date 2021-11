Covid-19 : visites restreintes au CHU de Saint-Étienne

Face à la reprise fulgurante de l'épidémie de covid-19, le CHU de Saint-Étienne réduit depuis ce mardi ses modalités de visite aux patients. Les visites se font désormais sur rendez-vous, à raison d'une par jour et par patient, pendant une heure maximum.

386 contaminations en moyenne pour 100 000 habitants dans la Loire ce mardi. La cinquième vague de coronavirus est fulgurante, et face à elle le CHU de Saint-Étienne réduit les possibilités de visite aux patients depuis ce mardi.

Une visite par jour et par patient

Pour rendre visite à quelqu'un au CHU de Saint-Étienne, il faut désormais prendre rendez-vous par téléphone. Chaque patient a droit à une visite par jour, de la part d'une personne et pendant une heure tout au plus. Certains services sont exempts de ce nouveau régime : la pédiatrie, la maternité et les soins longue durée.

Le pass sanitaire reste obligatoire à l'entrée de l'hôpital. La direction de l'établissement demande aux patients de continuer à porter leur masques à l'intérieur du CHU et de respecter les gestes barrières.