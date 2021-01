CARTE - Covid-19: voici la liste des 13 centres de vaccination dans la Somme

A partir de lundi 18 janvier, les personnes de 75 ans et plus peuvent se faire vacciner sur rendez-vous. Treize centres de vaccination seront ouverts.

A compter du 18 janvier 2021, la vaccination est étendue :

Aux personnes âgées de 75 ans et plus.

Aux personnes atteintes de maladies particulièrement graves et qui les rendent très vulnérables aux risques de formes graves de la Covid-19.

Ces personnes pourront se faire vacciner sur rendez-vous, dans le centre de vaccination de leur choix:

CHU Amiens: 1 place Victor Pauchet Espace Santé Ravel Amiens: 1 Rue Maurice Ravel Clinique Victor Pauchet d'Amiens: 65 Rue Alexandre Dumas Mairie Abbeville: 15 Rue Josse Van Robais Centre Hospitalier de Péronne: 1 Place du Jeu de Paume Centre Hospitalier de Ham: 56 Rue de Verdun Maison Médicale de Corbie: 36 Rue Jacques Pinsonneau Gymnase Paul Langevin d'Albert: Rue Paul Langevin MSP de Crécy-en-Ponthieu: 42 route de Rue Espace Culturel de Doullens: Rue des neufs Moulins Salle Edith Piaf de Friville-Escarbotin: 56 rue Henri Barbusse MSP de Roye: Rue du docteur Alexandre Rémond CPTS Espace Eugène Viandier de Saleux: Place Numa Buignet

Comment prendre rendez-vous pour se faire vacciner ?

En contactant directement les centres de vaccination par téléphone ou via la plateforme de rendez-vous retenue par le centre (Doctolib, Maiia ou Keldoc).

Sur internet via le site sante.fr

Par téléphone au 0 800 009 110 (de 6h à 22h).

Pour toute question relative à la vaccination et qui ne concerne pas la prise de rendez-vous, vous pouvez joindre la cellule d'information du public de la préfecture de la Somme au 0805 010 580.

La carte des centres de vaccination dans les Hauts-de-France

Déplacez vous et zoomez sur notre carte interactive pour trouver le centre de vaccination le plus proche de chez vous, son adresse, son numéro de téléphone et parfois le lien pour prendre rendez-vous directement sur internet (Doctolib, Keldoc, Maiia)