Le professeur Bertrand Debaene est président de la commission médicale du CHU et ce mardi 22 septembre, il était invité de la rédaction de France Bleu Poitou. Il estime que le port du masque le plus régulier possible est une mesure de prévention indispensable face à l'absence de traitement.

Coronavirus : "De plus en plus de personnes arrivent au CHU de Poitiers", explique l'un des responsables

"On est bien sûr inquiet face à la propagation de l'épidémie comme tous les collègues de France, affirme d'emblée le professeur Bertrand Debaene, président de la commission médicale du CHU ce mardi 22 septembre au micro de France Bleu Poitou. Le nombre de porteurs du virus Covid-19 augmente et de facto, le nombre de patients pris en charge est en hausse". Il ajoute tout de même que la situation n'est pas la même qu'en mai. "Lundi 21 septembre dans la soirée, nous avions sept malades hospitalisés mais un seul en réanimation".

Il réagit aux annonces et nouvelles restrictions imposées par la préfecture de la Vienne, avec notamment un port du masque qui devient obligatoire sur certaines places et dans certaines rues de Poitiers et Buxerolles. "Pour l'instant, comme il n'y a pas de traitement efficace, les mesures de prévention sont nécessaires, indispensables, ajoute Bertrand Debaene. Le port du masque très régulier quand on est dans des lieux où il a beaucoup de monde et peu d'aération, parait évident."