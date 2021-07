Covid-19 : "Vous voulez profiter de la culture, vaccinez-vous", déclare un patron de cinéma près de Rouen

Pour lutter contre la propagation du covid-19 en France, Emmanuel Macron a annoncé ce lundi plusieurs mesures : la vaccination obligatoire pour les personnels soignants et non soignants des hôpitaux, cliniques, Ehpad et maisons de retraite, mais aussi l'extension du pass sanitaire.

Emmanuel Macron a annoncé ce lundi soir de nouvelles mesures pour lutter contre le covid 19 et son variant Delta plus contagieux.

La vaccination obligatoire pour les personnels soignants et non soignants des hôpitaux, cliniques, Ehpad et maisons de retraite, ainsi que pour les professionnels et bénévoles auprès des personnes âgées, y compris à domicile. Les personnes concernées "auront jusqu'au 15 septembre pour se faire vacciner" et après cette date seront mis en œuvre "des contrôles et des sanctions"

pour les personnels soignants et non soignants des hôpitaux, cliniques, Ehpad et maisons de retraite, ainsi que pour les professionnels et bénévoles auprès des personnes âgées, y compris à domicile. Les personnes concernées "auront jusqu'au 15 septembre pour se faire vacciner" et après cette date seront mis en œuvre "des contrôles et des sanctions" Le pass sanitaire sera étendu dès mercredi prochain, le 21 juillet, il faudra être vacciné ou présenter un test covid négatif pour se rendre dans les "lieux de loisirs et de culture" rassemblant plus de 50 personnes, à partir de 12 ans. Le pass sanitaire sera étendu "début août" aux cafés, restaurants, centres commerciaux, ainsi qu'aux avions, trains, cars longs trajets et aux établissements médicaux", mais cela nécessite le vote d'un texte de loi et sa promulgation

dès mercredi prochain, le 21 juillet, il faudra être vacciné ou présenter un test covid négatif pour se rendre dans les "lieux de loisirs et de culture" rassemblant plus de 50 personnes, à partir de 12 ans. Le pass sanitaire sera étendu "début août" aux cafés, restaurants, centres commerciaux, ainsi qu'aux avions, trains, cars longs trajets et aux établissements médicaux", mais cela nécessite le vote d'un texte de loi et sa promulgation Les tests PCR seront payants à partir de l'automne, sauf prescription médicale

On a beaucoup de clients, déjà, qui nous donnent de leur propre chef, leur test PCR, ils ont pris l'habitude de ce genre de choses - Arnaud Delalondre, patron de cinéma

Un test PCR négatif ou un vaccin pour aller au cinéma, forcement, cela fera des clients en moins pour le cinéma Gaumont de Grand-Quevilly près de Rouen, mais le directeur Arnaud Delalondre comprend cette décision. "On n'est pas dupe, on sait que certaines personnes ne seront pas vaccinées ou n'auront pas fait les tests en temps et en heure, donc évidemment il va y avoir une perte de ces clients là. On va s'adapter, il en va de bien de la société".

Arnaud Delalondre, directeur des cinémas Gaumont à Grand-Quevilly Copier

C'est un moyen d'accélérer la vaccination. Vous voulez profiter de la culture, des loisirs, vaccinez-vous pour être le plus tranquille possible.

Arnaud Delalondre indique que 80 à 90% de ses salariés sont vaccinés, cela ne posera donc aucun problème pour eux de de venir travailler.

On va sensibiliser de nouveau les soignants à l'importance d'être vacciné pour le 15 septembre - François Nicolas, directeur d'Ehpad

François Nicolas est le directeur général de la fondation Fil Seine, il gère six résidences pour personnes âgées, quatre dans la métropole rouennaise, deux dans l'Eure, mais aussi des services d'aides à domicile. Il est aussi représentant Régional en Normandie de l'AD-PA, l'Association des Directeurs au service des Personnes Âgées. Il emploie 500 salariés, 80% sont vaccinés selon lui, et ses établissements ne peuvent pas se passer des salariés non vaccinés.

François Nicolas est le directeur général de la fondation Fil Seine Copier

Tout le monde est indispensable, on ne peut pas dire qu'on se passer des personnes qui ne souhaitent pas se vacciner. Il faut entendre ce qui est préconiser par le gouvernement, et inciter les soignants à le faire

95% des résidents de ses Ehpad sont vaccinés contre le covid 19. Se posera aussi la question des visiteurs qui devront présenter un pass sanitaire à partir du mois d'août pour voir leurs proches.

La principale arme pour lutter contre l'épidémie, c'est le vaccin - Olivier Savier, directeur de l'ADMR 76

Olivier Savier, le directeur de l'ADMR 76, se félicite de cette obligation. Jusqu'à présent, les aides à domicile n'avaient pas à dire s'ils étaient ou non vaccinés. Selon Olivier Savier, l'obligation va permettre d'engager le dialogue pour convaincre ceux qui sont réticents, et ainsi protéger tout le monde.

Olivier Savier, le directeur de l'ADMR 76 Copier

C'est pour protéger nos salariés, la moitié d'entre eux à plus de 45 ans. Et pour protéger les populations fragiles dont on a la charge. Il faut qu'on montre l'exemple, c'est normal que l'on passe par cette vaccination

L'ADMR regroupe des associations d'aides à domicile, de la petite enfance aux personnes âgées, soit environ 1350 salariés et 250 bénévoles dans tout le département.