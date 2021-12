Covid-19 : "Vous vous rattraperez au 31", les agents de la Sécu consolent ceux qui doivent s'isoler pour Noël

En pleine 5ème vague de Covid-19, chaque jour, les agents de la brigade de contact tracing de l'Assurance Maladie des Landes ont plus de 200 cas positifs à appeler. Soit, à l'approche des fêtes, 200 personnes à qui expliquer qu'il va falloir s'isoler pour Noël, et manger sa bûche seul au lit.

À trois jours de Noël, c'est l'appel téléphonique que la plupart des Français redoutent de recevoir : l'Assurance Maladie alertée de votre positivité au Covid-19, qui vous explique que vous devez vous isoler, et vous asseoir sur votre réveillon. Ces appels se répètent plus de 200 fois par jour en cette fin décembre 2021, dans les Landes. "C'est malheureux, mais c'est comme ça" : les 28 agents de la brigade de contact tracing font preuve d'empathie, afin que la nouvelle passe le mieux possible.

REPORTAGE - Fabienne tente d'adoucir la nouvelle lorsque le couperet tombe au téléphone, dans la salle où travaillent les agents de la Sécu Copier

Plus de 200 cas positifs par jour sont contactés par la brigade des Landes

En pleine cinquième vague de Covid-19, la brigade "Contact Tracing" de l'Assurance Maladie du département a beaucoup de travail. Chaque jour, les laboratoires et pharmacies leur font remonter plus de 200 cas positifs. Soit plus de 200 Landais à appeler, pour leur expliquer les gestes à adopter.

"Ce matin j'ai du appeler une jeune-femme de 30 ans qui va passer Noël toute seule. Elle est positive, et ne sortira d'isolement que le 31... Après comme je lui ai dit, elle se rattrapera le 31 (rires). Il faut toujours essayer de sortir le positif. Au moins leur dire qu'ils vont pouvoir se rattraper", explique Fabienne, agente de la brigade.

Il y a de l'empathie, on sait que c'est le deuxième Noël,. C'est pas facile.

Fabienne a déjà vécu Noël 2020 au sein de la brigade, alors elle a l'habitude d'annoncer les mauvaises nouvelles. Elle sait s'y prendre avec pincettes : "on n'est pas là pour embêter les gens, on est aimable. Il y a de l'empathie, on sait que c'est le deuxième Noël, c'est pas facile ! Après, on n'est pas la police, ce sont des préconisations... Ils font ce qu'ils veulent. Mais s'ils sont positifs, et retrouvent quand même papi et mamie à Noël et que c'est plus grave, ils verront ça avec leur conscience."

à lire aussi Coronavirus : plus de 5 millions de Français n'ont reçu aucune dose de vaccin

Plus de 200 cas par jour, c'est 20 fois plus qu'en octobre, avant l'arrivée de la cinquième vague. Cinq nouveaux agents vont d'ailleurs être recrutés en janvier au sein de la brigade des Landes. Car déjà ils anticipent de nombreux cas positifs après les fêtes.