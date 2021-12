Covid-19 : y-a-t-il encore moyen de se faire tester avant Noël dans la Manche?

A J-3 du réveillon de Noël, c'est la ruée sur les tests PCR, antigéniques et les autotests. Cette année c'est le casse-tête du dépistage Covid avant les fêtes. Et dans la Manche comme ailleurs les pharmacies ont du mal à suivre.

En pleine 5e vague et forte contamination au variant Omicron, le gouvernement incite les Français à se faire tester avant de se retrouver en famille. D'où la ruée sur les tests. Les PCR, les plus fiables et dont le résultat est obtenu en quelques heures en laboratoire sont pris d'assaut mais pas seulement, la demande explose aussi pour les tests antigéniques dont le résultat est disponible en quinze minutes sans oublier les autotests.

Un laboratoire éphémère à Tourlaville

A Cherbourg-en-Cotentin pour répondre à la demande le laboratoire d'analyses médicales Cerballiance a ouvert il y a une semaine un centre éphémère sur le parking du magasin Intermarché de Tourlaville. C'est de 13H à 15H du lundi au vendredi et de 8H30 à12H le samedi sans RV sur Doctolib. Un petit bungalow de 15m2 a été installé au fond du parking, Anthony est vacciné mais il n'est pas rassuré "j'ai des symptômes alors avant Noël j'ai voulu être sûr".A l'intérieur c'est Pauline qui vous accueille, elle a le sourire malgré la cadence "on voit des gens qui sont cas contact, d'autres infectés d'autres qui souhaitent savoir...ça défile et ça va s'accentuer je pense d'ici le 24 au soir". Pour éviter l'afflux à quelques heures du réveillon de Noël, certains laboratoires préconisent de réaliser son test PCR ce jeudi 23 décembre parce qu'une personne qui aura fait son test PCR le 24 au soir n'aura pas son résultat deux heures après au moment du repas.

L'explosion de la demande pour les autotests

Olivier Véran préconise notamment de recourir aux autotests mais les pharmacies n'arrivent pas à suivre. Certaines pharmacies ont reçu jusqu'à 100 coups de téléphone pour des renseignements et beaucoup n'en ont plus "j'en ai vendu 40 aujourd'hui, nous en avions 600 samedi il n'y en a plus un seul..." Gilles travers tient une officine en face de la mairie de Tourlaville "j'en ai commandé, ils devraient arriver en milieu de semaine, je croise les doigts. C'est bien au final que les gens veuillent se tester." Côté production des autotests , la situation est tendue et ce dans toute l’Europe. Le délai de livraison pour alimenter les pharmacies est de huit jours. Un approvisionnement avant Noël pour ceux qui commanderaient aujourd'hui relève donc de l'impossible.