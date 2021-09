Vaccination à l'hôpital, les premières sanctions tombent pour les personnels du CHU de Nice

La direction du Chu de Nice se félicite, 95 % de son personnel est vacciné. c'est à dire que la plupart des agents présentent un schéma vaccinal complet. Par contre cela signifie également qu'avec plus de 7500 salariés au CHU de Nice plusieurs centaines d'entre eux ne sont pas vaccinés.

Selon les syndicats près de 700 personnes n'ont pas satisfait la demande de fournir leur attestation vaccinale à la direction de l'hôpital. Si on retranche de ces effectifs les personnels en congés ou en maladie longue durée, il y aurait près de 450 agents qui refusent de présenter leurs pass sanitaires ou bien d'être vaccinées. Ils sont suspendus à partir de 8h ce matin.

Un jeune chirurgien suspendu

Tous les métiers de l'hôpital sont touchés, des opérateurs radio aux secrétaires, et bien entendu le personnel soignant. Parmi eux un seul praticien hospitalo-universitaire sur les 300 du CHU refuse de se soumettre à l'obligation vaccinale. La direction se voit contrainte d'appliquer la loi. Selon des sources proches de la direction du CHU ce jeune chirurgien qui a le rang de chef de clinique n'est plus autorisé à pratiquer d'intervention chirurgicale. Son contrat devait se terminer en octobre, il partira donc un mois avant.

La fermeté de la direction

D'après la direction "Il est en effet de notre responsabilité d’employeur de protéger nos professionnels et de notre devoir d’établissement de santé de protéger l’ensemble nos patients". Ghislaine Raouafi secrétaire de la CGT à l'hôpital Pasteur déplore quant à elle cette pression qui a fait passer les soignants du rang de "héros en mars dernier au moment des applaudissements à celui de zéros qu'on accuse de véhiculer la maladie".

Pour le personnel qui a reçu une seule dose, un mois supplémentaire leur est accordé pour déclarer leur statut vaccinal complet.

Inquiétudes à l'hôpital

Malgré les sanctions de suspension, la direction de l'hôpital assure être en mesure d’assurer la totalité de l’offre de soin du CHU malgré quelques difficultés dans la gestion des flux de patients ou encore dans les services d'urgences. Du côté des syndicat on est plus qu'inquiets de devoir encore une fois "pousser les murs, et restreindre l'offre de soin". Depuis plusieurs semaines les syndicats le répètent, et la CGT en tête, perdre ne serait-ce que 5% des effectifs est préjudiciable pour la qualité des soins. La CGT craint des perturbations de soins dans tous les hôpitaux et les Ehpad du département à Cannes Menton et Grasse notamment. Selon la centrale "la direction du CHU préfère se passer de 450 personnes au moment où il est très difficile de trouver du personnel qualifié"

La suspension des récalcitrants, une décision inédite

La suspension du contrat de travail est une mesure inédite. Elle revient à une mise en parenthèse du contrat, sans salaire, ni congés. Les salariés sont contactés par la DRH dans les trois jours suivant leur suspension et s'ils ne veulent pas revenir en arrière, le contrat de travail restera suspendu pendant deux mois.

Des sanctions disciplinaires pourraient être prises mais pas de licenciements comme dans les licenciements économiques nous explique les syndicats. Dans les deux mois les salariés devront être reçus à nouveau mais les syndicats ne savent pas quel sort leur sera réservé. Tout simplement "parce que la suspension est nouvelle. Est-ce que ce sera une fin de contrat? ou bien une faute professionnelle. En tout cas en cas de licenciement" nous dit la CGT "la loi stipule que le salarié n'aura pas le droit aux indemnités chômage".