Covid : 4.500 personnes vaccinées en Drôme et en Ardèche

Selon les derniers chiffres disponibles qui datent de lundi soir, le 18 janvier, 1715 personnes ont été vaccinées en Ardèche et 2850 dans la Drôme. La montée en charge se poursuit ce mercredi avec l'ouverture des centres de Saint-Vallier et de Nyons.

Après un démarrage difficile et toujours un manque de visibilité sur les livraisons de doses, la vaccination va-t-elle prendre son rythme de croisière cette semaine ? Quinze jours après les premières injections de soignants et de résidents d'Ehpad, le nombre de personnes à avoir bénéficié des injections en Drôme-Ardèche reste limité. Selon les derniers chiffres disponibles, ceux du 18 janvier au soir, la préfecture de la Drôme annonce 2850 vaccinations dont 690 de résidents d'Ehpad, 1780 professionnels prioritaires (soignants, pompiers, aides à domicile de plus de 50 ans et/ou à risque) et 380 personnes de plus de 75 ans pour qui la vaccination vient tout juste de débuter. En Ardèche, sont vaccinés 643 résidents d'Ehpad, 963 professionnels prioritaires et seulement 63 personnes de plus de 75 ans vivant chez elles.

L'ouverture du centre des Vans repoussée

La montée en charge doit se poursuivre dans la Drôme avec l'ouverture des centres de Saint-Vallier et de Nyons ce mercredi. Le centre de Saint-Jean-en-Royans reste prévu pour le lundi 25 janvier. En Ardèche, le centre de Bourg-Saint-Andéol ouvrira bien le 25 janvier mais l'ouverture de celui des Vans est repoussé d'une semaine pour ralentir les inscriptions et fournir suffisamment de doses de vaccin pour les centres déjà ouverts.

La situation sanitaire reste inquiétante en Drôme comme en Ardèche. Les deux départements ont les plus forts taux d'incidence du virus de la région pour les plus de 65 ans avec plus de 300 cas positifs pour 100.000 habitants. Il n'y a pas, pas encore peut-être, d'effet du couvre-feu sur la progression de l'épidémie.