Covid : 56 classes fermées en Sarthe

Les contaminations au coronavirus augmentent en Sarthe. Au 19 novembre, il y avait 184,8 cas pour 100 000 habitants dans le département selon l'ARS. Mais ce ne sont plus les mêmes, qui sont majoritairement concernés. En octobre, les plus de 65 ans étaient les plus contaminés, mais les enfants et les adolescents sont désormais plus touchés. Conséquence, des dizaines de classes sarthoises doivent fermer. La Préfecture sarthoise a fait le point sur la situation, le 19 novembre.

Les plus jeunes sont désormais les plus touchés

La raison ? Ils sont bien sûr moins vaccinés (les moins de 11 ans ne peuvent pas recevoir le vaccin), mais les vacances de la Toussaint ont aussi augmenté les contaminations. "Il y a eu des clusters lors de réunions de famille, des plus âgés vers les plus jeunes", explique Stéphan Domingo, le délégué territorial de l'ARS en Sarthe. "Ce qui a entraîné des contaminations dans les écoles." Au 19 novembre, 56 classes sarthoises étaient fermées pour une durée de 7 jours.

Les plus de 65 ans, eux, ont désormais un taux d'incidence moindre : 163 cas pour 100 000 habitants. "Mais toutes les tranches d'âges restent concernées par l'augmentation des cas", précise Stéphan Domingo. "A cause de l'arrivée de l'hiver, de la baisse d'immunité des vaccins, de la contagiosité du variant Delta..."

Les sarthois éligibles à la troisième dose se font vacciner

Dans le département, 70% des plus de 65 ans avaient reçu leur troisième dose au 19 novembre. "Il y a eu 39 000 doses de rappels faites pour le moment", précise Stéphan Domingo. A partir du 1er décembre, les 50-64 ans seront à leur tour éligibles à cette troisième dose.

Les services de réanimations se remplissent

"L'hôpital reste en tension", note Stéphan Domingo, le délégué territorial de l'ARS en Sarthe. Sur 17 place en réanimations disponibles en Sarthe, 13 sont actuellement occupées. Et sur ces 13 patients, 11 sont hospitalisés à cause du Covid. "Une majorité d'entre eux ne sont pas vaccinés", explique le délégué de l'ARS. "On peut quand même être malade avec toutes ses doses de vaccin", nuance-t-il. "Mais en ce moment, les personnes vaccinées en réanimation ont toutes des comorbidités importantes." Une tension accrue par les difficultés de recrutement de l'hôpital.

Pas de nouvelles mesures en Sarthe pour le moment

Le préfet Patrick Dallennes a choisi de ne pas prendre de nouvelles mesures pour le moment, le port du masque et le pass sanitaire étant déjà obligatoire dans beaucoup d'établissements. "Actuellement, nous comptons sur la campagne de vaccination et l'application des gestes barrières", précise-t-il.