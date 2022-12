Covid : "80 % des pharmacies bretonnes ont commandé des doses de vaccins la semaine dernière" selon l'ARS

La Bretagne comme le reste de la France est touchée par la 9ème vague de Covid. L'occasion de faire le point sur l'épidémie dans la région avec Anne-Briac Bili, la directrice de cabinet de l'Agence régionale de santé de Bretagne.

Quels sont les derniers chiffres du Covid en Bretagne ?

Malheureusement, la neuvième vague se confirme également en Bretagne comme sur le reste du territoire national, puisque notre taux d'incidence était hier (mardi) de 438 cas pour 100 000 habitants. Il a doublé depuis un mois. Il était à 228 environ il y a un mois, ce qui représente quand même 15 000 nouveaux cas de nouvelles contaminations en sept jours. Donc on voit qu'on est dans une phase ascendante de circulation du virus.

Il y a un département breton plus touché qu'un autre ?

C'est assez uniforme en Bretagne même si on en prenant dans l'ordre, le Finistère qui est au plus haut à 475 cas pour 100 000 habitants, l'Ille-et-Vilaine à 460, les Côtes d'Armor à 403 et le Morbihan à 387. Donc, on voit que tous les départements sont touchés.

Qu'en est il de la situation dans les hôpitaux bretons ?

L'activité est restée également très soutenue sur les hospitalisations pour motif Covid puisqu'on a 332 patients hospitalisés actuellement pour ce motif. Ce qui représente quand même plus de quinze patients depuis vendredi dernier. On suit les données évidemment quotidiennement, donc c'est pour vous donner un ordre d'idée, c'est que les admissions augmentent et surtout un chiffre important, c'est qu'on enregistre malheureusement 28 décès pour motif Covid dans nos hôpitaux sur la semaine passée.

Faut-il alors remettre le masque ?

Oui, tout à fait d'autant qu'en plus du Covid, on fait face à deux autres épidémies qui sont la bronchiolite et la grippe. On a les hospitalisations des enfants de moins de deux ans qui ont doublé d'après les dernières données de santé publique. Il est important de porter un masque dans les transports en commun, les lieux à forte affluence pour éviter la circulation des virus qui sévissent actuellement.

Et pour se faire vacciner ? On peut trouver des rendez-vous en pharmacie ?

Toutes les pharmacies n'organisent pas leur vaccination avec la mise en ligne de rendez vous. Il y a beaucoup de pharmacies qui fonctionnent sans rendez vous. Il faut ne pas hésiter à aller dans son officine demander les plages de vaccination. A l'ARS, on regarde les commandes que font les pharmacies. 80 % des pharmacies bretonnes ont commandé des doses de vaccins la semaine dernière et 20 % des médecins généralistes également. Donc il y a aussi cette possibilité. On peut aussi aller dans un cabinet infirmier, c'est important de le rappeler. Les infirmiers peuvent aussi vacciner. On a donc un dispositif en ville de proximité qui permet de répondre à la demande.

Donc il n'y a pas que les plus de 60 ans qui peuvent se faire vacciner avant Noël ?

Pour être très clair, dans la liste des personnes éligibles, on a évidemment les personnes âgées de plus de 60 ans, les personnes à risque de formes graves, mais également les personnes qui vivent dans l'entourage de ces personnes à risque. Donc effectivement, cette vaccination peut être faite à des personnes de moins de 60 ans qui vivent dans l'entourage de personnes fragiles ou à risque. Cette vaccination est également ouverte, quel que soit l'âge, à tous les professionnels des secteurs sanitaire et médico social.