Covid : neuf morts à l'Ehpad Clair Mont de Roanne

Les premiers cas de Covid-19 remontent au 8 septembre au sein de l'Ehpad Clair Mont à Roanne. D'abord deux résidents infectés puis douze, puis quarante en l'espace de 10 jours, sachant que cet Ehpad privé compte officiellement 65 lits. "Nous avons accompagné neuf résidents jusqu'à leur décès", écrit la direction.

Elle signale aussi huit malades parmi le personnel. La structure est confinée depuis les premiers cas et les résidents souffrant de la Covid-19 sont regroupés dans un secteur de l'établissement.

La direction du Clair Mont assure disposer du matériel et des médicaments nécessaires pour garder les malades au sein de l'Ehpad où intervient une équipe de soins palliatifs de l'hôpital de Roanne, au chevet des résidents dont l'état de santé s'est fortement dégradé.

Des infirmiers supplémentaires recrutés

Le Clair Mont a également recruté des infirmiers supplémentaires et s'appuie aussi sur un cabinet d’infirmiers libéraux. Et l'équipe mobile d'hygiène de l’hôpital de Roanne guide l'établissement dans ses protocoles et la désinfection des chambres.

Depuis samedi, la direction du Clair Mont propose "un soutien psychologique renforcé pour le personnel et les résidents", selon le communiqué diffusé par le structure. La résidence n'avait connu aucun cas lors de la première vague du coronavirus.

Huit clusters dans la Loire

La résidence Clair Mont fait partie des trois clusters actifs identifiés dans des Ehpad. Dans son dernier bilan, Santé Publique France fait état de huit foyers de contamination dans la Loire dont deux sont liés à des rassemblements de personnes, un en milieu professionnel et un autre dans un établissement social d'hébergement et d'insertion.

Les autorités sanitaires soulignent que la Loire connait "la dynamique la plus importante de toute la région". Deux indicateurs ont doublé entre le début du mois et la 2e semaine de septembre : le taux d'incidence (nombre de malades pour 100 000 habitants, établi à 104 pour la Loire) et le taux de positivité (plus de 7% de résultats positifs au test, contre 4,7). 795 cas de Covid sont confirmés alors qu'ils étaient 417 la semaine précédente.

Cette tendance a poussé la préfecture à rendre le port du masque obligatoire dans toute la ville de Saint-Étienne, ainsi qu'à Roanne et Firminy notamment du fait de la part importante de malades présentant peu ou pas de symptômes.