Covid : À Bastia, les premiers enfants de 5 à 12 ans vaccinés

Tout s'est finalement bien passé ce mercredi au centre de vaccination pédiatrique de Bastia, les premières injections ont pu avoir lieu dans le calme malgré la crainte de troubles à l'ordre public liée à un risque de manifestation. Alertée par les réseaux sociaux, la préfecture de Haute-Corse avait d'ailleurs interdit toutes manifestations ou rassemblements, alors que plusieurs policiers avaient également pris position autour du bâtiment.

10 enfants vaccinés

L’ambiance était sereine à la Maison des services publics de Lupinu, malgré une présence policière devant le bâtiment pour prévenir tout risque de débordements. 10 créneaux de vaccinations étaient ouverts, et 10 parents se sont donc présentés accompagnés de leur enfant. Parmi eux Delphine, une jeune maman, convaincue de la nécessité de faire vacciner sa fille : « À l'école, on sait que le virus tourne beaucoup et si on peut éviter de fermer des classes avec les enfants qui sont protégés, ce n'est pas plus mal pour leur permettre de pouvoir poursuivre l'école. Nous on a fait le vaccin avec mon mari tous les deux et on l'a très bien supporté, il n’y a pas de raison que ça se passe mal pour les enfants aussi. On suit la vaccination de façon classique, obligatoire et pour moi ça fait partie de la suite logique. »

En toute logique sa fille, Eléonore 10 ans, est donc une des premières à se faire vacciner à Bastia et elle n'a pas peur : «Non, on en a fait plein d'autres apparemment quand on était petit, j'ai un copain qui va faire bientôt sa deuxième dose. Mais je ne sais pas, ils n’en parlent pas dans la classe. » Sbraina, le même âge, confirme, la vaccination n'est pas un sujet de conversation dans les cours de récré, dit-elle : « Ils ne parlent pas de ça, mais il y a une copine à moi des fois elle me dit que personne dans la classe ne va se vacciner...ben oui, moi. Au début je ne voulais pas vraiment la faire mais après quand je suis partie je me suis détendue. »

"Sur 3 mois, 25 enfants atteints par le COVID hospitalisés en Corse"

Une poignée de manifestants procédaient pendant ce temps à une distribution de tracts à une centaine de mètres de là, des tracts mettant en garde contre cette vaccination des enfants. Le Docteur Jean-Baptiste Rovère, coordonnateur du centre s'est pour sa part dit soulagé : «Nous avions une crainte puisque nous avions reçu quelques insultes sur internet. Il faut expliquer que cette vaccination est nécessaire, on ne la fait pas pour le plaisir, on ne la fait pas pour gagner de l'argent. Sur 3 mois, il y a eu 25 enfants atteints par le COVID qui ont été hospitalisés en Corse. La vaccination protège des formes graves, ce qui évite d’être hospitalisé mais même dans les formes plus légères, l'enfant doit rester à domicile, il n'est plus scolarisé, il ne peut plus jouer, ça désorganise la société, donc la vaccination est absolument nécessaire. »