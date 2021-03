Covid à Dunkerque : le taux d'incidence chute à 515 cas, mais l'hôpital souffre toujours

Le confinement du week-end semble porter ses fruits sur la circulation de la Covid-19 dans le Dunkerquois. En trois semaines, le taux d'incidence est redescendu à 515 cas pour 100.000 habitants, sur le territoire de la Communauté Urbaine. Rappelons qu’il était de plus de mille, quand les autorités ont décidé le confinement de fin de semaine.

Pas encore visible à l'hôpital

Le problème c'est ce que cette baisse très importante des contaminations ne se voit pas encore dans les admissions à l'hôpital de Dunkerque (CHD) .

Ce lundi, il y a encore 96 patients Covid+ au CHD dont 14 en réanimation. Les évacuations sanitaires vers d’autres hôpitaux -10 depuis vendredi-, et les déprogrammations d’opérations sont donc toujours d’actualité.

Un tiers d'opérations déprogrammées

Un tiers des interventions est reporté, explique le docteur Thierry Paupard, le Président de la Commission médicale d’établissement : "Nous avons entamé une phase franche de déprogrammation de soins, pour pouvoir redistribuer les personnels sur les secteurs Covid qui en ont besoin."

Il y a un gros travail de sélection des opérations : "par exemple, les prothèses orthopédiques du genou et de la hache, ne sont pas une urgence absolue. Même si c'est très dommageable pour les patients, c'est quelque chose qui peut se gérer, explique le Dr Paupard. Mais nous restons très vigilants sur la cancérologie et les dépistages puisqu'on sait que lors de la première vague, il y a eu des conséquences importantes, avec des retards de prise en charge."

Transferts plus difficiles

Les transferts de patients pourraient aussi commencer à devenir plus complexes à organiser, car les autres réanimations de la région sont saturées et c'est de la plus en plus le cas dans les autres hôpitaux français.

A Dunkerque, les soignants considèrent que le pic de la vague a été dépassé, mais l’hôpital doit gérer une phase de plateau. Elle s’éternise et devrait encore durer jusqu’à la fin du mois. Les effets de la vaccinations ne seront visibles qu’après.