Covid : à l'approche de l'été, les Franciliens remettent le masque pour ne pas gâcher leurs vacances

Covid et vacances ne font pas bon ménage ! Avec le retour de l'épidémie, les Franciliens sont de plus en plus nombreux à remettre le masque, notamment dans les transports. "On le met depuis quelques jours parce qu'il y a trop de cas, confirme Bernadette. Même si maintenant ça ne conduit pas forcément à l'hôpital, je ne veux pas être malade une semaine !" Une position partagée par beaucoup, même si pour Hamid, "ça reste un virus qui part au bout d'une semaine, il faut apprendre à vivre avec, il suffit de ne pas trop sortir pour ne pas contaminer les parents". Clément Beaune, le ministre des Transports le rappelait vendredi dernier : avec les grands départs en vacances, le port du masque est fortement recommandé.

Mais porter le masque, ça reste contraignant et désagréable, souligne Lila, 9 ans : "En fait, on ne peut pas respirer avec le masque !" Et sa maman de renchérir : "Là où on vit, on n'en a pas trop l'utilité. Mais quand il faut le porter, pas de souci on le met, on a aussi notre pass sanitaire à jour." Et puis Lila a vu pire que de porter le masque pendant ses vacances : "J'ai déjà passé mes vacances avec une otite, j'ai été malade et j'ai même eu la clavicule cassée, donc ça devrait aller !"

En entreprise, le Covid peut susciter des inquiétudes

Sébastien traîne des pieds pour mettre le masque, mais il a constaté que dans son entreprise, le Covid avait entraîné une forme de méfiance entre les salariés et créait des tensions. "J'ai vu des gens se faire écarter d'un groupe car les autres avaient appris qu'ils étaient cas contact. Il y a une psychose que je n'aime pas trop, c'est très anxiogène", explique-t-il.

Les gens devraient avant tout être un peu plus portés sur l'hygiène, se laver les mains plus souvent : après tout, les gestes barrières, c'est pour tout le monde ! - Sébastien

Mais ce genre de comportement reste isolé et ne reflète pas la norme, affirme Benoît Serre, vice-président de l'Association nationale des DRH (ANDRH). "Je constate que les salariés ont une espèce d'auto-discipline assez impressionnante, détaille-t-il. On n'a pas pris de mesures particulières, même si on a beaucoup plus de cas Covid ! Au global, on n'observe pas de tension ou d'inquiétude particulière, les gens sont habitués maintenant." Mais puisque le gouvernement ne prend pas de mesures ciblées sur le Covid, il estime que les salariés craignent surtout un retour de bâton durant l'été : "Ils se disent que c'est bizarre, car on a autant de cas qu'en janvier, et à cette époque, on avait les masques. On espère juste qu'on ne va pas se prendre le pic de la vague en plein milieu des vacances, histoire de ne pas être confronté à de nouvelles restrictions qui sont difficilement supportables en vacances."