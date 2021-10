A l'Ehpad de Saint Calais (Sarthe) où cinq résidents sont décédés du coronavirus ces derniers jours, une nouvelle campagne de dépistage a été menée ce lundi. Plus aucun résident n'est hospitalisé. Les résidents négatifs vont pouvoir recevoir leur rappel de vaccin contre le coronavirus.

Covid à l'Ehpad de Saint-Calais : plus aucun résident hospitalisé, feu vert pour la troisième dose de vaccin

A l'Ehpad de Saint-Calais (Sarthe), où un foyer de contamination ("cluster") a été détecté le 21 septembre, deux nouveaux cas de Covid-19 ont été identifiés parmi les 48 résidents testés le lundi 4 octobre au sein de l'établissement. Ce mercredi, "il n'y a plus aucun résident hospitalisé", indique Audrey Guillas, adjointe au délégué territorial de l'agence régionale de santé en Sarthe, et "tous les personnels sont négatifs".

Feu vert pour la troisième dose de vaccin

Cinq résidents infectés par le coronavirus sont décédés entre le 30 septembre et le 3 octobre, un peu plus de trois semaines après le passage dans l'établissement de deux intervenants extérieurs. Ces derniers étaient porteurs du virus malgré leur schéma vaccinal complet. "La vaccination protège des formes graves mais elle n'empêche pas d'être contaminé et de transmettre le virus", rappelle Audrey Guillas. "Avec des personnes vulnérables, comme le sont les personnes très âgées, il reste indispensable de respecter strictement les gestes barrières".

Au sein de l'Ehpad de Saint-Calais, les résidents n'avaient pas encore pu recevoir le rappel de vaccin préconisé pour les personnes de plus de 65 ans et/ou présentant des comorbidités. La campagne d'injection de la "troisième dose", prévue à partir du 27 septembre, a été stoppée par la découverte du cluster. Les autorités sanitaires viennent de donner leur feu vert pour qu'elle soit menée auprès des résidents négatifs.